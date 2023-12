Tegola pesante nella corsa Champions, UFFICIALE: fuori 6 settimane

Lungo stop per un titolarissimo che salterà diverse settimane per recuperare dall’infortunio

E’ stato annunciato ufficialmente pochi minuti fa l’infortunio che rischia di condizionare la corsa Champions League. La nota diffusa dal club ha infatti confermato le impressioni dei giorni scorsi, in seguito alla realizzazione degli esami strumentali. Come si temeva, è stata evidenziata una lesione di natura muscolare.

Per questa ragione, il Bologna di Thiago Motta dovrà fare a meno di Dan Ndoye per un mese e mezzo circa. Il fastidio ai flessori avvertito dal forte esterno in occasione dell’ultimo match giocato e vinto contro l’Atalanta ha rivelato una lesione muscolare. Questo il comunicato del club rossoblù: “Gli esami cui è stato sottoposto Dan Ndoye hanno evidenziato una lesione ai flessori della coscia destra, con tempi di recupero di 6 settimane”.

Un duro colpo per Motta che perde non solo un titolarissimo, ma anche uno dei calciatori più in forma dell’ultimo periodo come testimoniato dallo splendido gol vittoria siglato in Coppa Italia agli ottavi di finale contro l’Inter. Al suo posto il tecnico italo-brasiliano cercherà di recuperare al meglio Orsolini, rientrato nell’ultimo turno da un lungo infortunio e alla ricerca della migliore condizione.

Il Bologna, va ricordato, grazie agli ultimi due successi di fila collezionati negli scontri diretti contro Roma e Atalanta, si trova in solitaria al quarto posto in campionato con un punto di vantaggio sulla Fiorentina.