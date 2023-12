Soluzione low cost per il Milan: arriva dalla Serie A

Il Milan di Stefano Pioli è a caccia di forze fresche per la seconda parte di stagione: attenzione al profilo di Martin Erlic del Sassuolo, le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

Il Milan di Stefano Pioli, dopo un paio di prestazioni incoraggianti, è tornato ad affrontare e rivedere i vecchi problemi in casa della Salernitana di Filippo Inzaghi. La squadra campana, trascinata da un Candreva in stato di grazia, ha bloccato sul pareggio il Diavolo che ora è in vera e propria crisi.

La distanza dalla prima della classe, l’Inter, sembra ormai siderale, ma va blindato un posto Champions nella prossima stagione così come va cercato il colpo grosso in Europa League dopo l’eliminazione nell’Europa che conta nel gironcino della morte con Newcastle, Borussia Dortmund e PSG. La scorsa semifinalista di Champions League, inoltre, sta vivendo un momento molto particolare e difficoltoso anche dal punto di vista degli infortuni. L’ultimo stop è stato quello di Fikayo Tomori. Il difensore centrale inglese si è infatti fermato e ora il Diavolo ha un grosso problema nel reparto difensivo che potrebbe essere risolto nel prossimo gennaio di calciomercato dove possono esserci delle potenziali occasioni da cogliere al volo per rinforzare l’organico a disposizione di Stefano Pioli.

Nuova occasione per la difesa del Milan in Serie A

Proprio dal campionato italiano di Serie A potrebbe arrivare una grande occasione di calciomercato per il Milan. Stiamo parlando di Martin Erlic, difensore centrale del Sassuolo di Alessio Dionisi. Il calciatore, ex Spezia, è un punto fermo dei neroverdi che in questa stagione stanno faticando e potrebbe cercare una nuova sfida, magari come soluzione in corsa di una grande squadra come quella allenata da Stefano Pioli. Erlic, che in questa stagione non si è fermato praticamente mai per infortunio, è una garanzia dal punto di vista fisico, ma anche di rendimento.

Un calciatore rodato e collaudato in Serie A che potrebbe fare molto comodo al Milan a caccia di garanzie in vista della seconda parte di stagione. Il classe 1998 ha una valutazione di circa 5 milioni di euro ed ha un contratto in scadenza nel 2026.