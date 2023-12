Simeone è disperato: ne approfitta subito Giuntoli

Rinnovo difficile con l’Atletico Madrid: la Juventus è in agguato, Giuntoli pregusta il colpo a parametro zero per la prossima estate

Sperano le big italiane. Sembra al momento lontano il rinnovo di Mario Hermoso con l’Atletico Madrid come riportano dalla Spagna.

Il difensore spagnolo è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e al momento – come si legge su ‘Marca’ – il club madrileno non ha mosso passi significativi per la firma sul nuovo contratto. I ‘Colchoneros’ nelle scorse settimane avevano offerto un prolungamento al ribasso al 28enne centrale, che ha però respinto la proposta della società del presidente Cerezo. A partire da gennaio Hermoso sarà libero di trattare con altre squadre e al giocatore di recente si erano interessate nel campionato di Serie A anche Milan, Inter e soprattutto Juventus.

Calciomercato Juventus, rinnovo lontano: Giuntoli in agguato per Hermoso

Il club bianconero nello specifico aveva sondato il classe ’95 ex Espanyol già la scorsa estate, con il ‘Cholo’ Simeone che aveva blindato però il difensore.

Hermoso attualmente guadagna 4,5 milioni di euro a stagione e vorrebbe un ingaggio più alto per restare a Madrid. Se l’Atletico non rilancerà, il giocatore prenderà in seria considerazione l’addio ai ‘Colchoneros’ e inizierà a valutare tutte le offerte che arriveranno sul tavolo dei tuoi agenti. Hermoso da svincolato stuzzicherebbe e non poco la dirigenza della Continassa, con Giuntoli che in tal caso affilerebbe le armi per portarlo sotto la Mole in estate. La concorrenza però non manca per la Juve e le altre italiane, ad iniziare dai club di Premier League. Dal canto suo Simeone spinge per il rinnovo, visto che Hermoso è una delle colonne dell’Atletico Madrid con 22 presenze stagionali collezionate tra Liga e Champions.