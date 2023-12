Semplici non ha dubbi: “Allegri la certezza della Juventus. Ricevute tante richieste”

Leonardo Semplici si sofferma sulla Serie A, sulla sfida scudetto tra Inter e Juventus e sul suo futuro

“Periodo di consapevole apprendimento e formazione”: così Leonardo Semplici definisce questo momento di attesa per la sua carriera.

Il tecnico ha rilasciato un’intervista a ‘Tuttosport’, spaziando dalla lotta scudetto a quella salvezza, soffermandosi anche sul suo futuro. Si parte dalla Serie A, “torneo incerto ed equilibrato – afferma l’allenatore – , dove il retaggio del calcio all’italiana sta lasciando gradualmente spazio a idee, coraggio e maggiore spirito propositivo”.

Un campionato dove la lotta scudetto è tra Inter e Juventus: “Numeri alla mano si stanno confermando le due principali contendenti per il titolo”, pur ricordando che “gennaio è un mese particolare, con il mercato a rappresentare una costante incognita”. Non lo è, invece, Allegri per la Juventus: “È rimata una certezza – dice in riferimento ai bianconeri – che risponde al nome di Massimiliano Allegri. La Juventus è ripartita da lui e penso che i risultati confermino la statura di questo grande professionista”.

Infine, la battuta sul suo futuro: “Negli ultimi sei mesi ho focalizzato l’attenzione su aspetti che prima non consideravo così fondamentali. Ci sono state alcune richieste, non solo in Italia, ma per ora ho preferito declinare. Oggi il progetto e la sintonia con il club sono più importanti della categoria. E ho rivalutato anche la possibilità di un’esperienza all’estero, tanto che ho ripreso a studiare l’inglese. Il calcio italiano resta la priorità, ma la vita è piena di sorprese”