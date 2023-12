Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 27 dicembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 27 dicembre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 27 dicembre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

“Abbuffata Inter” è il titolo di apertura della ‘Gazzetta dello Sport’, che parla dell’obiettivo interista di conquistare il titolo di campioni d’inverno vincendo con il Genoa e del possibile arrivo di Buchanan sul mercato. A livello di trattative, attive anche Roma e Napoli: “Arrivano i rinforzi“, con Bonucci e Samardzic nomi rispettivamente molto caldi.

“Ribaltone Napoli” è il modo in cui apre invece il ‘Corriere dello Sport’. Azzurri che devono rivoluzionare la squadra, con tanti obiettivi tra difesa e centrocampo: Itakura, Demiral, Dragusin, Fofana. Si muovono anche le altre big: “Inter, pressing per Buchanan. Zielinski a giugno”, “Sorpresa Milan: ritorna Gabbia. Sprint per Lenglet”, “Bonucci-Roma, affare a costo zero. Sanches in bilico”.

Su ‘Tuttosport’, si apre con l’intervista all’agente di Yildiz, che parla del retroscena delle telefonate con Del Piero: “Alex-Yildiz linea calda“. “Maignan sopravvalutato” è invece il parere dell’ex portiere della Nazionale Gianluca Pagliuca. L’Arabia mette poi nel mirino non solo i giocatori, ma anche gli arbitri: “L’Arabia ci scippa Orsato!“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 27 dicembre 2023

Consueto sguardo sui quotidiani sportivi esteri, dividendoci tra Spagna e Inghilterra.

Su ‘Sport’, in Spagna, la decisione del Barcellona per il primo acquisto di gennaio, ricomprando Chadi Riad dal Betis: “Chadi Riad primer fichaje“. In Inghilterra, arriva, finalmente, il primo sigillo in Premier League di Hojlund, che aiuta il Manchester United a battere l’Aston Villa: “Ho Ho Hojlund“, titola il ‘Daily Mail’.