Intervento UFFICIALE al tendine d’Achille: stagione a rischio

Brutta lesione per il difensore che rischia di perdersi per infortunio la seconda parte di campionato

Non ci troviamo in una fase particolarmente fortunata della stagione come dimostrato dai tantissimi infortuni capitati nelle ultime settimane. Problemi non solo di natura muscolare, come spesso vediamo sui campi di gioco specialmente nei periodi più freddi dell’anno, ma anche a causa di traumi piuttosto seri.

E’ questo il caso di Pietro Martino, difensore del Cosenza che in occasione dell’ultima giornata di campionato in Serie B ha rimediato una brutta lesione. Nella sconfitta rimediata in casa per 1-2 lo scorso turno contro il Como, la formazione calabrese ha perso il terzino destro per un infortunio al tendine d’Achille. L’ex esterno del Foggia, arrivato a parametro zero la scorsa estate, dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico prima di intraprendere una lunga fase di convalescenza.

Questa la nota ufficiale del Cosenza sulle condizioni di Martino: “La Società Cosenza Calcio informa che, dopo i primi accertamenti effettuati ieri, gli esami strumentali cui è stato sottoposto il calciatore Pietro Martino, infortunatosi nella gara contro il Como, hanno confermato una lesione del tendine d’Achille del piede sinistro. Il difensore dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico. Il club rossoblù è vicino a Pietro in questo momento delicato e gli augura di rientrare in campo nel più breve tempo possibile”.

L’infortunio di Pietro Martino complica ovviamente i piani del tecnico Fabio Caserta in vista delle prossime settimane.

Cosenza che a questo punto, in virtù dell’apertura del mercato di riparazione di settimana prossima, potrebbe decidere di intervenire sul mercato in entrata. La formazione calabrese, va ricordato, si trova ad solo punto di vantaggio dalla zona playout e negli ultimi dieci incontri di campionato solamente una volta ha centrato la vittoria.

Per un infortunio di questa entità, i tempi di recupero sono particolarmente lunghi e l’impressione è che il difensore non rientrerà a disposizione prima di quattro mesi. Stagione decisamente compromesse con Martino che cercherà di recuperare in extremis per dare una mano ai compagni quantomeno nella fase finale del campionato. Obiettivo, comunque, che rimane non semplice.