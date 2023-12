Inter, ‘avvertimento’ su Buchanan: “Ha un carattere strano”

L’Inter spinge per l’acquisto di Buchanan dal Bruges, ma sul canadese arriva un resoconto controverso: i difetti dell’esterno

Dopo l’infortunio di Cuadrado, l’Inter ha rotto gli indugi, per correre subito ai ripari e dare a Inzaghi un rinforzo immediato in quella zona di campo. La fascia destra nerazzurra va blindata e la scelta di Marotta e Ausilio è caduta su Buchanan del Bruges.

Come raccontato dalla redazione di Calciomercato.it, l’Inter è molto vicina a Buchanan, che potrebbe arrivare in prestito oneroso e obbligo di riscatto per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Dal Belgio, gli indizi su una conclusione positiva dell’operazione si accumulano, visto che il Bruges nelle ultime gare ha fatto a meno di lui e sta cercando un rimpiazzo. Sul giocatore canadese, però, ci sono resoconti non proprio lusinghieri e che fanno riflettere.

Inter, senti l’ex Bruges: “Buchanan ha qualche problema, spenderei meno di 10 milioni per lui”

Ai microfoni di ‘Tuttosport’, ha parlato di lui Gert Verheyen, grande centrocampista belga degli anni Novanta e dei primi anni Duemila. Il quadro che ha tratteggiato di Buchanan suona come un ‘avvertimento’ all’Inter.

“E’ un talento, ma ha qualche problema e uno strano carattere sul terreno di gioco – ha dichiarato Verheyen – E’ velocissimo, dinamico, si fa notare, ma non è un calciatore difensivo e può giocare più alto solo in una squadra dominante dove non deve guardarsi le spalle. Ha dei margini di miglioramento, ma troppo spesso ha la faccia arrabbiata. In campo si perde in discussioni, litiga con gli arbitri, con gli avversari, protesta, si innervosisce se subisce troppi falli. E’ un buon giocatore ma non è costante, gli interisti non si aspettino uno alla Perisic. Nella scorsa stagione, giocava meglio, fossi nell’Inter spenderei non più di 7-8 milioni“. Sicuramente, un profilo che, se tutto questo fosse confermato, non sarebbe assai facile da gestire.