Incedibile a qualsiasi prezzo: scelta Juventus fatta

Il popolo bianconero si sbilancia sulla condizione di incedibilità di uno dei giovani più promettenti della Juventus, Yildiz, contro qualsiasi offerta di mercato

Non è nuovo a scelte simili. Ma nelle ultime settimane, più che in ogni altro momento del passato, Massimiliano Allegri ha dovuto prendere decisioni fuori dall’ordinario per sopperire ad alcune criticità d’organico mostrate dalla Juventus.

Non soltanto per via degli infortuni altalenanti e delle vicende extra-calcistiche che hanno coinvolto due elementi della rosa ma soprattutto per il rendimento calante di alcuni suoi giocatori chiave. Come nel caso di Dusan Vlahovic.

Per oliare nuovamente il meccanismo bianconero, il tecnico ha ben pensato di sfruttare l’estro e la freschezza delle giovani leve schierando in campo nomi fino a poco tempo fa considerati soltanto marginali nelle gerarchie societarie. E tra questi, colui che si è maggiormente distinto al di sopra di ogni più rosea aspettativa è il fantasista turco Kenan Yildiz.

Reduce da una rete spettacolare con la Turchia tempo addietro e da il gol d’esordio con la maglia della Juventus contro il Frosinone, il talento di Yildiz è già obiettivo di mercato. Praticamente ovunque. Dalla Spagna all’Inghilterra, tutti lo osannano. E la società bianconera ne è ben consapevole. Nonostante sia difficile poter fare una stima dell’attuale valore del calciatore per via dei continui e rapidi progressi professionali cui sta andando incontro, nessun prezzo potrebbe mai davvero convincere i tifosi a dirgli addio.

Yildiz intoccabile per i tifosi bianconeri sul mercato, la Juve deve investire ancora sul talento turco

Come appurato dai sondaggi lanciati sui canali web di ‘calciomercato.it‘, infatti, il tifo bianconero ne è assolutamente certo. Profili come Matias Soulé e Samuel Iling-Junior sono apprezzati ma potrebbero finanziare progetti a lungo termine e dunque essere meno inclini ad ottenere il bollino dell’incedibilità da parte della società.

Quanto ad Yildiz, il discorso è nettamente diverso. Con il 55% delle preferenze assolute, il fantasista è idolo dei tifosi e molti vorrebbero già vederlo tra i simboli della rinascita bianconera in Europa. Qualsiasi idea di cessione è dunque impossibile da considerare, con queste premesse. Ma nel calcio, si sa, tutto è in continuo mutamento. E dietro al cartellino di ogni calciatore, più o meno prezioso che sia, c’è sempre il bene del collettivo.