Che stoccata a Maignan: “È sopravvalutato”

Arriva una critica molto dura nei confronti di Maignan e dell’atteggiamento della critica nei suoi confronti

Nel momento di difficoltà attuale del Milan, anche Mike Maignan non è più così infallibile. Prestazioni non sempre scintillanti da parte del portiere francese, che con la Salernitana ha macchiato la sua gara facendosi bucare sul suo palo dal tiro di Candreva che era valso il momentaneo 2-1 per i campani.

Di lui, ha parlato un ex portiere di altissimo profilo come Gianluca Pagliuca, sottolineando come la critica sia spesso troppo benevolente nei suoi confronti. “E’ un portiere molto forte, ma nelle ultime gare ha commesso qualche errore – ha spiegato a ‘Tuttosport’ – Quando commette delle papere, però, nel suo caso passano sotto silenzio”. Atteggiamento che invece non vale per quanto riguarda Donnarumma, difeso da Pagliuca: “Su Gigio c’è accanimento preventivo – ha aggiunto – Lo si massacra sistematicamente a ogni errore, mentre invece quando è decisivo in positivo come contro il Borussia Dortmund, non si parla di lui. Io credo che sia un patrimonio del calcio italiano e che vada tutelato maggiormente”.