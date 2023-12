Arriva il veto dell’allenatore: salta l’affare per la Juventus

La Juventus deve far fronte al veto dell’allenatore per la cessione a gennaio del centrocampista: così salta tutto

Un centrocampista capace di far ruotare la squadra e, perché no, che abbia anche qualche gol nelle gambe. La Juventus ha un grande obiettivo per la finestra di mercato e Giuntoli sta lavorando per centrarlo il prima possibile.

Di nomi per la mediana bianconera ce ne sono diversi e tra questi c’è anche Guido Rodriguez, centrocampista argentino in scadenza di contratto con il Betis. Di rinnovo, nonostante i tentativi del club di Siviglia, non se ne parla ed allora ecco emergere la possibilità di un addio già nel mese di gennaio per consentire così alla società spagnola di racimolare qualcosina e non perderlo a zero.

Un’idea che, ovviamente, intrigherebbe la Juventus (e non solo visto che sulle sue tracce c’è anche il Napoli oltre alla solita Premier League) ma che ha un grande ostacolo da superare: Manuel Pellegrini.

Calciomercato Juventus, il veto di Pellegrini su Rodriguez

Stando a quanto riferisce ‘ElNacional’, infatti, il tecnico del Betis avrebbe detto no alla cessione di Guido Rodriguez già nel mercato di gennaio.

Un vero e proprio veto quello che l’allenatore avrebbe messo sull’addio a stagione in corso dell’argentino. Niente da fare per gennaio, quindi, con i club interessati al calciatore proiettati già a giugno quando Rodriguez potrà essere acquistato a parametro zero.