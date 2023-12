Allegri può esultare: sorpasso Juve e visite mediche già fissate

Blitz della Juventus: il club bianconero ha sbaragliato la concorrenza, fissate nei prossimi giorni le visite mediche

Sembrava ormai a un passo dal Bologna, prima del blitz vincente nelle ultime ore operato dalla Juventus.

Il club bianconero ha sorpassato i felsinei e si è assicurata le prestazioni di Vasilije Adzic, baby talento montenegrino in forza al Buducnost. Arrivano conferme sul colpo della ‘Vecchia Signora’, che nelle scorse settimane sembrava in svantaggio e ormai tagliata fuori nella corsa al centrocampista offensivo classe 2006. Il Bologna sembrava infatti sul punto di chiudere le negoziazioni, prima dello scatto risolutivo della Juve che attraverso i suoi emissari a Podgorica è riuscita a chiudere positivamente la trattativa. Adzic aveva attirato le attenzioni di diverse compagini in Europa tra Spagna e Inghilterra, con la dirigenza della Continassa che verserà poco meno di 5 milioni di euro tra parte fissa e bonus nelle casse del Buducnost, oltre a una percentuale sulla futura rivendita (non superiore al 10%).

Il 17enne talento resterà per il resto della stagione in patria, sbarcando in estate e al compimento della maggiore età in Italia. Adzic sarà comunque a Torino a inizio gennaio per sottoporsi alle rituali visite mediche con la Juventus. Il giovanissimo fantasista viene considerato uno dei maggiori talenti del calcio europeo e in questa prima parte di stagione ha già realizzato 6 reti in tutte le competizioni con la casacca del Buducnost.