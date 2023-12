Udinese, Cioffi nei guai: il giocatore vuole andare via

Cioffi rischia di avere un problema piuttosto serio nella prossima sessione invernale di mercato. Il giocatore vuole lasciare l’Udinese

L’Udinese, nell’ultima giornata di campionato, ha pareggiato uno a uno con il Torino; i friulani, nonostante il vantaggio, hanno subito il gol della rimonta a due minuti dalla fine. Ennesima beffa per una squadra che continua a non vincere. L’unico successo in questo campionato è arrivato lo scorso quattro novembre in casa del Milan: per il resto la squadra ha ottenuto undici pareggi e cinque sconfitte.

I ragazzi di Cioffi devono necessariamente cambiare marcia se vogliono uscire, il prima possibile, da una zona di classifica pericolosa. La prossima sfida di campionato non sarà per nulla semplice visto che l’Udinese ospiterà il Bologna, la grande sorpresa di questa stagione.

Non solo il campo ma anche il mercato per una società che, nella prossima sessione invernale, potrebbe essere protagonista. Occhio al discorso uscite con Thauvin la cui permanenza in Friuli sembra essere a forte rischio. Il classe 1993 è un giocatore molto tecnico, abile nel creare la superiorità numerica e nel mettere in difficoltà la difesa avversaria. Perfetto per il 4-3-3, ama partire dall’esterno di destra ma può giocare anche sulla corsia opposta e proprio il discorso tattico rischia di essere determinante nel prossimo mercato.

Thauvin può lasciare l’Udinese: il punto

La stagione dell’Udinese è stata, fino a questo momento, caratterizzata da alti e bassi con la società ad aver optato per il cambio di guida tecnica. L’arrivo di Cioffi e il cambio modulo, con il passaggio al 3-5-2, hanno complicato il rendimento dell’attaccante. Thauvin, da quando il club friulano ha cambiato allenatore, è stato impiegato solo una volta dal primo minuto, contro la Roma.

Un minutaggio decisamente ridotto con anche due panchine: proprio per questo, stando a quanto riportato da footmercato, Thauvin sembra voler lasciare l’Udinese nel mese di gennaio per tornare in Ligue One. Difficile vederlo nuovamente al Marsiglia considerando sia il sistema di gioco di Gattuso sia una situazione economica non semplicissima per il club francese.

Thauvin, in questa stagione, ha realizzato due gol e un assist e le sue caratteristiche tecniche possono essere fondamentali per una squadra come l’Udinese il cui obiettivo è quello di raggiungere la salvezza. Come detto però la permanenza del giocatore francese alla corte di Cioffi è in bilico: Thuavin vuole giocare e, al momento, l’attaccante fatica a trovare continuità in un modulo che non si adatta alle sue qualità.