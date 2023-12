HIGHLIGHTS | Il Bologna vince e torna quarto, altra beffa per l’Udinese

Sesta vittoria consecutiva in casa per il Bologna che torna al quarto posto della classifica. Ennesima beffa, nel finale, per l’Udinese

Il sabato prenatalizio di Serie A si è aperto con il successo, importantissimo, della Juventus in casa del Frosinone: una vittoria che permette ai bianconeri di tenere il passo dell’Inter e continuare questa sfida, a distanza, per lo scudetto. Due i match in programma alle 15, Bologna-Atalanta e Torino-Udinese.

Al Dall’Ara andava in scena un vero e proprio scontro diretto per la Champions League con i ragazzi di Thiago Motta reduci dal successo di San Siro in Coppa Italia contro l’Inter. Rossoblù alla ricerca di un’altra vittoria per riprendersi il quarto posto dopo il successo della Fiorentina in casa del Monza.

Lookman e compagni invece volevano i tre punti così da dimostrare di essere pienamente in corsa per il quarto posto. Completamente diversa la sfida tra Torino e Udinese; i granata cercavano il quarto risultato utile consecutive mentre i friulani avevano come obiettivo una vittoria fondamentale per uscire da una zona pericolosa di classifica.

Iniziamo dalla sfida tra Bologna e Atalanta con i padroni di casa meno brillanti del solito complice lo sforzo, fisico e mentale, compiuto in Coppa Italia. I ragazzi di Gasperini non sono riusciti ad approfittare di questa situazione. Nel finale, quando la partita sembrava indirizzata sullo zero a zero, i padroni di casa hanno trovato il gol vittoria: sul calcio d’angolo battuto da Orsolini è stato Ferguson, di testa, a mandare in estasi i tifosi rossoblù.

Altra prova di forza incredibile da parte di una squadra che continua a volare. Bologna nuovamente quarto a meno due dal Milan terzo. I ragazzi di Thiago Motta confermano di essere la più bella sorpresa di questo campionato e la sensazione è che la squadra possa lottare, fino alla fine, per la Champions League

Torino, il tiro cross di Ilic bella l’Udinese

Nel match tra Torino e Udinese, invece, le emozioni sono arrivate tutte nel finale. I friulani erano passati in vantaggio grazie alla rete (la prima nel massimo campionato italiano) di Zarraga che, con una gran girata, ha battuto Milinkovic-Savic. Per i ragazzi di Cioffi però è arrivata l’ennesima beffa nel finale: i padroni di casa hanno trovato il gol del pareggio con il il cross di Ilic che ha beffato l’estremo portiere dell’Udinese.

Buon punto per i padroni di casa mentre per i friulani si tratta dell’ennesima beffa in un campionato dove la vittoria è sfuggita diverse volte nel finale. Altro pareggio subito nei minuti finali e successo che continua a mancare da quel quattro novembre quando la squadra si impose uno a zero in casa del Milan. La classifica continua ad essere non delle migliori e l’obiettivo è quello di tornare a vincere evitando beffe come quella subita in casa del Torino.

Ecco la classifica aggiornata di Serie

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 41; Juventus 40*; Milan 32; Bologna 31*; Fiorentina 30* Napoli 27; Atalanta 26*; Roma 25; Lazio* 24; Torino 24*; Monza 21*; Lecce 20; Frosinone 19*; Genoa 19*; Sassuolo* 16; Udinese 14* Cagliari 13; Empoli* 12; Verona 11; Salernitana 9*