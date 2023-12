Inter scatenata: subito il colpo a gennaio

I nerazzurri pronti a mettere le mani sul giocatore: la scelta è stata fatta. Il canadese ha battuta la concorrenza, mettendo d’accordo tutti

Pochi giorni e sarà calciomercato. Gennaio ormai alle porte e i club di Serie A sono pronti a mettere a segno i primi colpi di calciomercato.

Non c’è una big che non è chiamata a mettere le mani almeno su un calciatore per rafforzare la propria rosa. Lo farà anche l’Inter, che si sta dimostrando praticamente imbattibile, ma il ko di Cuadrado, porterà a puntare su un nuovo esterno destra e l’opzione più credibile è quella che porta Tajon Buchanan. Ausilio e Marotta lo avevano già corteggiato in estate, ma adesso può arrivare l’affondo decisivo. Il contratto, in scadenza il 30 giugno 2025, che non vuole rinnovare, potrebbe spingere il Bruges a cederlo ad una cifra non superiore ai dieci milioni di euro.

SONDAGGIO CM.IT | Inter-Buchanan, la scelta è fatta

Secondo gli utenti di Calciomercato.it, che hanno preso parte al sondaggio proposto su X, proprio Buchanan sarebbe il calciatore che servirebbe di più. Il canadese in nerazzurro ha così raccolto il 30,3% delle preferenze.

Un trasferimento – per chi ha preso parte al voto – più utile rispetto al passaggio di Phillips alla Juventus e di Lenglet al Milan. Le percentuali, però, sono davvero simili. Il centrocampista in bianconero ha totalizzato il 25,8% dei voti, tre punti percentuali in più per il difensore in rossonero. Decisamente più staccata la possibile decisione del Napoli di affidare la panchina a Tudor, che ottiene il 15,2% delle preferenze.