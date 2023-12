Infortunio UFFICIALE dopo Salernitana-Milan: oltre un mese di stop

Brutte notizie dopo il problema muscolare avvertito in campo nell’ultima giornata di campionato

Non è stata una partita fortunata quella giocata tra Salernitana e Milan lo scorso venerdì. Nel pareggio raggiunto in extremis dalla formazione rossonera, infatti, Stefano Pioli ha perso per infortunio muscolare un elemento fondamentale del reparto arretrato come Fikayo Tomori.

Il centrale inglese ha rimediato una lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro e dovrebbe rientrare ad inizio febbraio 2024. Tempistiche simili anche per Boulaye Dia, altra ‘vittima’ dell’Arechi di Salerno. Anche l’attaccante senegalese si è infatti fermato per un forte fastidio avvertito a livello muscolare e ne avrà per almeno quattro/cinque settimane. Una tegola a tutti gli effetti per Pippo Inzaghi che, in piena bagarre per non retrocedere, perde una pedina fondamentale.

Questa la nota ufficiale del club campano: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che in data odierna Boulaye Dia si è sottoposto a indagini diagnostiche che hanno evidenziato una lesione muscolare di media entità a carico del bicipite femorale sinistro. L’atleta ne avrà per almeno quattro/cinque settimane ed ha già iniziato il protocollo riabilitativo”.