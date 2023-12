Da Soriano a Okaka, gli italiani (ancora) ingaggiabili a zero

Il calciomercato degli svincolati può scaldarsi nelle prossime settimane: ecco chi potrebbe trovare squadra nella seconda metà di questa stagione

Il prossimo 2 gennaio aprirà ufficialmente il calciomercato di gennaio, una sessione che solitamente fa comodo a quelle squadre chiamate a rimpiazzare qualche infortunato, vedi l’Inter per Cuadrado, o a chi è obbligato a correggere gli errori compiuti in estate. Visto che i soldi continuano a scarseggiare, qualche squadra di Serie A come della cadetteria potrebbe andare a pescare nel calderone dei cosiddetti svincolati.

I disoccupati del calcio sono tanti, in conseguenza proprio della crisi dell’intero sistema che porta e porterà la società a risparmiare il più possibile. Al netto, ovviamente, di favori agli amici che nella vita e nel mondo del business, di cui il futbol purtroppo e per fortuna fa parte ormai da anni, ci sono sempre e comunque.

Concentrandoci solo sugli italiani e restringendo il cerchio solo ai nomi più illustri, il numero si riduce però sensibilmente. Il migliore fra tutti, o meglio dire dei tre è sicuramente Roberto Soriano.

Nato a Darmstadt, in Germania, quasi 33 anni fa, la mezz’ala con trascorsi nelle giovanili del Bayern Monaco è senza squadra dalla fine della passata stagione, quando terminò il suo contratto con il Bologna dopo la seconda e ultima parte di annata vissuta ai box a causa dell’infortunio ai legamenti.

In Emilia ha giocato quattro anni indossando anche la fascia da capitano: in tutto 18 gol e 26 assist in 153 presenze. Non avendo disputato nemmeno un minuto dal serio infortunio, ovviamente Soriano avrebbe bisogno di un po’ di tempo per trovare una condizione fisica accettabile.

Da un centrocampista a un altro, è ancora disoccupato pure Marco Benassi. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, l’ultima esperienza del ventinovenne modenese è stata alla Cremonese, retrocessa in B al termine della scorsa annata.

Coi lombardi ha risolto poco prima della fine del mercato estivo, con la speranza di trovare subito un ingaggio altrove. Così però non è stato, ma da gennaio in poi

All’attivo 231 presenze in massima serie, Benassi potrebbe tuttavia far comodo a qualche squadra di Serie B. Magari una di quelle con ambizioni promozione, se non diretta attraverso i playoff.

Dall’Inter alla bassa Serie A: ‘occasione Okaka tra gli attaccanti

Passando agli attaccanti, a disposizione di chi ha bisogno c’è tuttora Stefano Okaka. 34 anni compiuti ad agosto, l’ex bomber di Roma e Udinese viene da una non brutta esperienza in Turchia, al Basaksehir. A detta del suo agente, che poi è anche il fratello, sta bene fisicamente e desideroso di tornare in pista.

Un paio di mesi fa venne proposto all’Inter, e chissà che il suo entourage non possa riprovarci – o già l’ha fatto e noi non l’abbiamo scoperto – date le non garanzie che danno Sanchez e Arnautovic a Simone Inzaghi. Okaka potrebbe far comodo a una bassa Serie A, del resto parliamo di un centravanti esperto che non ha segnato tantissimo (34 gol nel massimo campionato italiano) ma che ha sempre lavorato molto per il bene della squadra.