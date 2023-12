Bonucci alla Roma divide i tifosi: “Voto a favore”, “No, grazie”

Il centrale dell’Union Berlino può partire già a gennaio ed è vicinissimo ai giallorossi come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it

Sono ore di grande fermento in casa Roma verso la chiusura del primo acquisto del mercato di gennaio. Come raccontato nelle scorse ore da Calciomercato.it, il club giallorosso si è portato decisamente avanti nella trattativa per Leonardo Bonucci e a breve potrebbe chiudere l’operazione per l’ex centrale della Juventus.

Affare giunto praticamente agli ultimi dettagli legati a bonus e ingaggio del calciatore. Da quanto emerge, però, le basi dell’operazioni sono piuttosto solide e, salvo colpi di scena dell’ultim’ora, l’affare con l’Union Berlino dovrebbe andare in porto.

Un difensore di grande esperienza alla corte di José Mourinho che proprio nel reparto arretrato si aspettava dei rinforzi da parte del club dopo aver avuto non poche defezioni nella prima metà della stagione.

Si sta per chiudere dopo solo quattro mesi, dunque, l’avventura di Bonucci in Bundesliga. Un amore realmente mai scattato quello tra l’ex Juventus e l’Union Berlino, complici anche le inaspettate difficoltà vissute dalla formazione tedesca sino a questo momento.

Per quanto riguarda il suo approdo nella Capitale sponda giallorossa, invece, dai primi feedback arrivati da parte dei tifosi romanisti si nota una netta divisione, tra favorevoli e contrari.

Calciomercato Roma, Bonucci divide i tifosi: like dell’ex Juve ai commenti positivi

A causa del suo lunghissimo trascorso coi colori della Juventus e della rivalità molto forte che divide la Roma ai bianconeri, il nome di Bonucci accostato ai giallorossi ha subito fatto discutere.

Su Twitter, in particolare, diversi tifosi romanisti hanno palesato il proprio malcontento verso la decisione del club. Se è vero che l’esperienza del difensore potrà dare una mano alle rotazioni di José Mourinho, allo stesso tempo non può essere ignorato anche l’umore generale della piazza.

Ecco le principali reazioni del popolo romanista alle indiscrezioni di mercato:

Io voto a favore di Bonucci

Chi è contrario Nun capisce una vera Minkia….io voto a favore di Bonucci alla Roma, serve anche un centrocampista al posto di Renato Sanchez e un terzino sinistro decente….

Buone feste

Chi non vuole Bonucci sia dia all’ ippica a Tor di Valle….. — Libertà di Parola (@ParolaLiberta) December 26, 2023

Voto favorevole a Bonucci carisma ed esperienza al servizio della Roma, mi auguro anche un altro centrale giovane un terzino sinistro decente non mi fido né di Zaleski ne di Spinazzola un terzino sinistro decente serve, El Shaarawy non può fare ala e terzino…. — Libertà di Parola (@ParolaLiberta) December 26, 2023

Si a BONUCCI brava Roma carismatico ed esperienza io voto a favore di Bonucci…. — Libertà di Parola (@ParolaLiberta) December 26, 2023

Voi che criticate Bonucci per il suo passato (scelta comprensibile) ma siete gli stessi ad osannare Mourinho (che viene sempre da quel mondo di calcio che tanto criticate) siete un po’ troppo incoerenti. Tifiamo la Roma, Forza Roma. — Fra (@Elshaarawysmo) December 26, 2023

Io non riesco a credere che questo inqualificabile possa vestire la nostra maglia. Non lo fate.#Bonucci — Zeno (@ZenoMiglietti) December 26, 2023

#Bonucci Manfredonia fu un grande affronto per me tifoso,Bonucci la prendo come un infamità,ma io purtroppo sono di un altra generazione,io se viene non guarderò la Roma con lui in campo,poi fate com v'è pare. — Alessandro💛❤️ (@Alessan33522172) December 26, 2023

Ma la Viterbese non è interessata? #Bonucci — Franco Burbero🟧🟥 (@IMBURBE_RITO) December 26, 2023

#Bonucci Per quarant'anni ci hanno rubato, umiliato,e detto e fatto di tutto,adesso lo devo vedere indossare la maglia giallorossa,tifatelo voi io passo,se viene se rivedremo quanno se ne va'. — Alessandro💛❤️ (@Alessan33522172) December 26, 2023

Se una società di calcio nel 2024 pensa di rimediare ai propri problemi difensivi acquistando #Bonucci questa società ha problemi ben più gravi rispetto al campo ed è molto miope, per non dire peggio. — Filippo Rivani Farolfi (@Filoribs) December 26, 2023