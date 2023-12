Addio Milan, per Pioli subito una nuova panchina top in Serie A

L’esperienza di Pioli al Milan sembra destinata a finire in estate: per il tecnico però è già pronta una nuova panchina in Serie A

Non ora, almeno per il momento, ma sicuramente a giugno. Tra il Milan e Stefano Pioli siamo ormai ai titoli di coda. Se non dovesse precipitare ulteriormente la situazione, il tecnico resterà alla guida dei rossoneri fino al termine del campionato, poi però sarà il momento di dirsi addio.

Ormai la crepa tra l’ambiente milanista e l’allenatore del 19esimo scudetto appare troppo profonda per essere riparata e a giugno arriverà il tempo giusto per separarsi. Chi arriverà a guidare il Milan non è ancora chiaro, con le indiscrezioni che si incentrano su numerosi nomi, con Conte e Thiago Motta le candidature – al momento- più calde.

Meno si parla però del futuro dello stesso Pioli che potrebbe non metterci troppo tempo per trovare un’altra panchina: la sua nuova squadra potrebbe essere il Napoli.

Calciomercato Napoli, prende quota Pioli per la panchina

Come il Milan, forse ancora di più, gli azzurri vivono una stagione travagliata e sicuramente negativa. Il settimo posto in classifica è una fotografia chiara degli errori commessi in estate, dopo gli addii di Spalletti e Giuntoli.

Mazzarri non è riuscito ad invertire la rotta e una sua conferma, già difficile prima, oggi appare quasi impossibile. Ecco allora che De Laurentiis deve andare a caccia di un nuovo tecnico e qualche nome arriva dai bookmakers con Sisal che quota il nuovo allenatore del Napoli e inserisce anche Pioli, pagato 12 volte la posta.

Prima dell’attuale allenatore del Milan ci sono però altri allenatori. Quote alla mano, il favorito è Conte con 4 volte la posta, mentre Mazzarri e Farioli sono dati a 6. In lizza c’è anche Fabio Cannavaro (7.50 come Thiago Motta e Italiano), Tudor e Galtier (9), mentre Palladino è pagato 9 volte la posta. La scelta non è ancora stata fatta, ma in lista per il Napoli c’è anche Pioli.