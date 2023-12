Sorpasso Juventus: Giuntoli piazza l’offerta, Allegri gioisce

La Juventus prepara un grande colpo di mercato, bianconeri pronti al sorpasso: Giuntoli presenta un’offerta più alta, Allegri gongola

Natale da secondi in classifica per la Juventus, la vittoria con il Frosinone non è servita per accorciare le distanze dall’Inter ma ha riportato entusiasmo nell’ambiente dopo il pari con il Genoa. La squadra di Allegri ha conquistato i tre punti con una prova di grande carattere e dimostra di credere nella possibilità di conquistare lo scudetto.

Per ora, bianconeri ancora a -4 dai nerazzurri, ma c’è ottimismo nella possibilità di proseguire lungo un percorso virtuoso in termini di risultati. Con la Roma, ci sarà da chiudere al meglio il 2023, per poi guardare al nuovo anno e anche al mercato, da dove potrebbero arrivare rinforzi importanti. Il livornese ci spera e Giuntoli vuole accontentarlo, tra le prime mosse del ds quella di andare a prendere un talento che molti ritengono di sicuro avvenire, accelerando nei confronti di un’altra squadra italiana.

Juventus, Giuntoli mette le mani sul ‘nuovo De Bruyne’: rilancio in arrivo

Si era già parlato, in queste settimane, delle potenzialità di Vasilije Adzic, 17 enne montenegrino del Buducnost Podgorica, trequartista che in patria sta emergendo come un futuro crack e già attenzionato in Serie A non solo dalla Juventus.

Piuttosto concreto, pare, l’interessamento del Bologna, che nei giorni scorsi avrebbe presentato una proposta da circa 5 milioni e mezzo di euro al Buducnost. Ma stando a quanto riportato in Montenegro dal sito ‘Borba’, la Juventus mercoledì potrebbe presentare ufficialmente una offerta al rilancio per bruciare la concorrenza e assicurarsi le prestazioni del giocatore. Un’offerta che nei Balcani ritengono sarebbe particolarmente vantaggiosa sia per Adzic stesso che per il suo club di appartenenza. Non si parla di cifre, ma a questo punto l’attenzione sulle mosse della Juventus è massima.