Rompicapo a centrocampo per Allegri: se lo prende il Chelsea

La Juventus continua ad essere alla ricerca di un rinforzo, ma a centrocampo la situazione si complica: il Chelsea lo porta via

I bianconeri quest’anno si godono un Natale sereno, dopo un po’ di stagioni travagliate, con la qualificazione alla prossima Champions League che non sembra essere minimamente in dubbio e le speranze scudetto ancora vive. Il lavoro svolto da Massimiliano Allegri e da Cristiano Giuntoli ha prodotto una squadra solida e competitiva, che a gennaio potrebbe rinforzarsi ulteriormente.

Tutti i risultati della Juventus di quest’anno, infatti, sono arrivati nonostante le defezioni impreviste di Paul Pogba e Nicolò Fagioli che hanno impoverito notevolmente il centrocampo a disposizione del tecnico livornese. Non è un mistero che la priorità della dirigenza bianconera sia quella di arrivare ad un centrocampista nel mercato di gennaio: diversi sono i profilo presi in esame e le opportunità vagliate dall’accoppiata Giuntoli-Manna. Uno dei giocatori graditi da Allegri, però, rischia di accasarsi nuovamente in Premier League.

La pista Hojbjerg rimane viva per la Juve, ma la concorrenza del Chelsea si fa forte

Tra i giocatori più graditi dal tecnico livornese per rinforzare la mediana c’è Pierre-Emile Hojbjerg. Il danese non sta trovando spazio con Postecoglu e il Tottenham avrebbe aperto alla possibilità di farlo partire a gennaio in prestito con obbligo di riscatto.

Una formula spartiacque per quanto riguarda la concorrenza, perché il Napoli ad esempio sembra essersi defilato. I partenopei avrebbero voluto solamente un prestito secco per rinforzare il centrocampo di Mazzarri, mentre la Juventus starebbe prendendo in considerazione la possibilità di affondare il colpo lo stesso per il danese. Secondo quanto rivelato da Goal.com, però, sarebbe il Chelsea ora ad essere in vantaggio per aggiudicarsi Hojbjerg. I Blues sarebbero una soluzione estremamente gradita anche per il giocatore, perché non avrebbe bisogno di spostare la famiglia da Londra e potrebbe restare anche nel campionato più importante del mondo. Ecco perché sotto l’albero Allegri difficilmente troverà il danese, che potrebbe essere uno dei regali che si vedrà consegnare Mauricio Pochettino.