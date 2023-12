Juve sul talento spagnolo: Giuntoli sfida le big di Premier

Nome a sorpresa per il calciomercato Juventus. Nel mirino del Football director bianconero c’è un classe 2005 del Valencia

Nel prossimo calciomercato estivo la Juventus potrebbe fare qualche operazione anche in difesa. Ad Alex Sandro, impiegato nei tre dietro da Allegri, difficilmente verrà rinnovato il contratto in scadenza a giugno, per cui servirebbe almeno un altro centrale. A tal proposito, le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna danno Giuntoli sulle tracce di un grande talento del Valencia.

Parliamo di Yarek Gasiorowski, 18enne di origini polacche esploso quest’anno nella squadra adesso allenata da Ruben Baraja. Alto più di un metro e novanta ed è un mancino, che ai bianconeri manca dall’addio di capitan Chiellini.

Il contratto di Gasiorowski con il Valencia scade a giugno 2025, tuttavia il club spagnolo ha una opzione per il prolungamento unilaterale dell’accordo di altri due anni. Il Valencia non naviga in buona acque dal punto di vista economico, motivo per cui un’offerta importante potrebbe spingerlo a cedere il ragazzo calcisticamente cresciuto nel proprio vivaio.

Sul classe 2005 c’è però già grande concorrenza. Il sito ‘fichajes.net’ parla di forte interesse nei suoi confronti di diversi club della Premier, nello specifico di Arsenal e Tottenham. Per la Juve non sarebbe dunque una passeggiata mettere le mani sul cartellino del numero 34 del Valencia, che in questa prima parte di stagione ha collezionato 8 presenze.