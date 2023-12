Conte insieme a Lukaku: doppio tradimento in Serie A

Dopo il 2-2 esterno contro la Salernitana, si preannuncia un Natale poco sereno in casa Milan

L’andamento di risultati è la cosa più preoccupante: dopo le brillanti vittorie con il Newcastle in Champions League e nel penultimo turno di Serie A contro il Monza, è arrivato un altro stop per i rossoneri-

Una situazione complessa, appesantita dall’enorme numero di infortuni che continua a tartassare il Milan, che ha perso Fikayo Tomori nella gara di Salerno. Una stagione, quella della squadra allenata da Stefano Pioli, che al momento non ha rispettato le aspettative create dall’importante calciomercato estivo del club di Gerry Cardinale. E i tifosi rossoneri dividono le loro critiche, attribuendo le colpe in parte all’allenatore e in parte alla rosa, forse priva di alcune caratteristiche in attacco.

Giroud e Leao deludono, serviva Lukaku: il verdetto

I risultati deludenti dei rossoneri sono giustificati in parte dal rendimento altalenante di Olivier Giroud e Rafael Leao, che stanno disputando una stagione nettamente diversa rispetto alle precedenti.

Calciomercato.it ha chiesto ai suoi con il solito sondaggio giornaliero quale rinforzo servirebbe al Milan in estate per puntellare la rosa. Non solo l’attacco, ma anche un centrocampo che, visto l’imminente addio di Krunic e i problemi fisici di Ruben Loftus Cheek, potrebbe necessitare di nuovi innesti, e un reparto difensivo da sistemare allo stesso modo. Secondo il 28% dei partecipanti al sondaggio i rossoneri dovrebbero inserire Alessandro Buongiorno all’interno del pacchetto difensivo, sistemando i problemi di tenuta fisica di Simon Kjaer. Il 14% invece ritiene che Nahuel Molina sia uno dei colpi da fare, sostituendo uno dei calciatori più criticati dai tifosi del Milan, cioè Davide Calabria. L’idea di piazzare in mezzo al campo la qualità di Teun Koopmeiners è apprezzata dal 28% dei partecipanti, che ritiene il centrocampo olandese un elemento ideale per aumentare il potenziale offensivo. Infine, il restante 30% vorrebbe il colpo grosso, quello che in estate sembra potersi concretizzare ma che alla fine è deragliato verso Roma: Romelu Lukaku come nuovo attaccante dei rossoneri.