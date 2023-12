Addio Juventus: dopo il gol, arriva il Real

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti vuole arricchire la sua rosa di un nuovo gioiellino pronto a esplodere

Se il Real Madrid è il club più vincente al mondo, le motivazioni vanno ricercate nella lungimiranza delle scelte di mercato dei Blancos, sempre attenti a pescare nuovi fuoriclasse e ammorbidire il ricambio generazionale.

Dopo aver prelevato dal Palmeiras il classe 2006 Endrick, pagato 60 milioni, e il fenomeno turco Arda Guler, acquistato dal Fenerbache per 30 milioni di euro, il club di Florentino Perez guarda nuovamente al futuro. E stavolta, come riportato da ‘Defensa Central’, lo fa puntando gli occhi sull’Italia, osservando con attenzione un giovane calciatore di Serie A. Il nome è uno di quelli più chiaccherati del momento dopo la sua rete all’esordio nella partita contro il Frosinone: il Real Madrid vuole Kenan Yildiz. L’attaccante turco, che ha brillato nella primavera della Juventus e si è guadagnato la possibilità di giocare in prima squadra, ha attirato gli occhi su di sè dopo lo splendido gol realizzato nel suo debutto in Serie A.

Juve, con le assenze in attacco più spazio per Yildiz

La Juventus, dopo le recenti assenze per infortunio di Moise Kean, che ne avrà ancora per un po’, e i nuovi problemi per Federico Chiesa, potrebbe trovare nel giovane attaccante turco una nuova intrigante soluzione offensiva.

Il debutto da titolare è stato di quelli promettenti: al minuto 9 ha ricevuto palla da Kostic, si è liberato di tre difensori e ha scaricato in porta tutta la voglia di dimostrare il proprio talento. La sua partita è durata poco più di un tempo, ma la sensazione è che i suoi minuti, dopo l’ottima prestazione contro il Frosinone, siano destinati ad aumentare.