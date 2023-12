Via libera Milan: Zirkzee sblocca la clausola

Via libera per il Milan, svolta per l’attacco a gennaio: l’affare Zirkzee sblocca la clausola

Un rendimento straordinario, una stagione da 8 gol e 4 assist e gli occhi delle big di Serie A. Una delle squadre più interessate è il Milan, ma attenzione anche all’Inter, con Inzaghi che ha bisogno di un altro big in attacco e l’olandese ha stregato il tecnico nella sfida di Coppa Italia.

Le due milanesi però potrebbero vedersi sorpassate da una big europea che sta vivendo una stagione alquanto travagliata. Il Manchester United infatti è in cerca di rinforzi in attacco. Con la sconfitta subita per mano del West Ham, i Red Devils sono crollati all’ottavo posto in classifica. E Christopher Michel dell’emittente tedesca ‘Sport1’ sottolinea come il classe 2001 sia piombato in vetta a quella che è la lista degli acquisti della società inglese.

Milan, il Manchester United piomba su Zirkzee: via libera per Guirassy

Un ostacolo notevole per Inter e Milan, che potrebbero vedersi soffiare il talentuoso attaccante olandese.

Zirkzee è sotto contratto con il Bologna sino al 2026, ma il Bayern Monaco ha la possibilità di riacquistare il giocatore ad un prezzo decisamente favorevole. Michel sottolinea come i bavaresi possano ricomprare il nativo di Schiedam per 22 milioni di euro e detengano anche il 50% sulla futura rivendita. Certo, difficile che il club tedesco decida di riacquistarlo vista la presenza di Harry Kane in attacco, ma potrebbe sfruttare la percentuale della rivendita.

L’emittente tedesca però, sottolinea come per il Milan questo potrebbe non essere un grosso problema. Perché fiondandosi su Zirkzee, il Manchester United lascerebbe perdere Serhou Guirassy. Il guineano dello Stoccarda piace tantissimo al club rossonero, in particolare a Moncada. L’ex Rennes ha già siglato 17 reti in Bundesliga e può liberarsi per una favorevolissima clausola di 17 milioni di euro. Dalla Germania sottolineano come Guirassy non rappresenti proprio un obiettivo per lo United e dunque il Milan potrebbe non fare i conti con una pericolosissima rivale. Certo, Jovic ultimamente ha trovato reti importanti, ma la carenza di gol continua a rappresentare un problema. E Guirassy, con la sua clausola, continua ad essere una ghiottissima occasione.