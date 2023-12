Sì al Real Madrid: la Juve perde il francese

Opportunità per i bianconeri e Milan: un colpo da dieci milioni di euro dalla Premier League per migliorare la difesa. Il giocatore però preferisce il Real

Una stagione non proprio esaltante per il difensore francese, pronto a fare le valigie già durante la sessione invernale di calciomercato.

Raphael Varane è uno dei tanti calciatori del Manchester United insoddisfatti, che potrebbe dire addio alla Premier League nei prossimi giorni. Nelle ultime undici partite in campionato, l’ex Real è sceso in campo dall’inizio solamente contro il Liverpool lo scorso 17 dicembre, poi solo altre tre presenze, ma con davvero pochi minuti. In totale, così, sono poco più di 800 i minuti giocati.

Varane ha dunque davvero voglia di cambiare aria e la notizia trapelata nei giorni scorsi in Inghilterra, trova conferme in Spagna. Su As è possibile leggere come il francese abbia intenzione di lasciare il Manchester United, magari per far ritorno proprio al Real Madrid.

Juventus e Milan – Varane, un affare a basso costo: ma c’è il Real

Un suo trasferimento potrebbe portare nelle casse dei Red Devils una cifra attorno ai dieci milioni di euro.

Una cifra non certo alta, che potrebbe spingere altri club a fare un tentativo. Varane è stato accostato anche a Juventus e Milan. Proprio i rossoneri sono in forte emergenza in difesa e un giocatore come il 30enne di Lille farebbe certamente comodo. Per i bianconeri, invece, potrebbe rappresentare un affare soprattutto per l’estate quando serviranno rinforzi di spessore per il ritorno in Champions League.

Il francese sembrava anche ben predisposto ad un’avventura in Italia (almeno è quanto era possibile leggere nei giornali inglesi), ma se dovesse arrivare davvero una chiamata da parte del Real Madrid, sarebbe difficile dire di no.