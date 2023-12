Pesante sconfitta ed esonero inevitabile: la decisione UFFICIALE

Pesante sconfitta ed esonero inevitabile: niente svolta dopo la rivoluzione in panchina e decisione arrivata nelle scorse ore

Dopo la sconfitta in campionato, matura la decisione: l’allenatore è stato esonerato dalla proprietà dopo l’ultimo pesante ko.

Troppo pesante la sconfitta incassata dal Benevento nell’ultima giornata del campionato di Serie C. Nel turno pre-natalizio i sanniti sono stati battuti per quattro reti a zero dal Catania, impostosi al “Vigorito” di Benevento con i gol di Chiricò (autore di una doppietta) Zammarini e Deli. Una sconfitta pesantissima non solo per il numero di gol subiti, ma anche alla luce dei risultati delle altre.

La formazione giallorossa, già scottata dalla retrocessione dalla Serie B dello scorso anno, ha chiuso il girone d’andata con un bottino di trenta punti raccolti in diciannove partite, frutto di otto vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte. Uno score che ora vede la Strega al settimo posto in classifica, con un ritardo di dodici punti dalla prima posizione.

Benevento, ko col Catania: esonerato Andreoletti

Il club di patron Oreste Vigorito ha così deciso di esonerare l’allenatore Matteo Andreoletti, arrivato a Benevento la scorsa estate dopo le esperienze sulle panchine di Seregno, Inveruno, Sanremese e Pro Sesto.

“Il Benevento Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico il Responsabile tecnico della prima squadra il signor Matteo Andreoletti unitamente ai suoi collaboratori” recita la nota del club giallorosso che “rivolge al tecnico, all’Allenatore in Seconda Vincenzo Cammaroto, al match analyst Pietro Bertorelle, al preparatore atletico Andrea Molteni ed al collaboratore tecnico Giovanni Scampini, il ringraziamento per l’opera professionale svolta a Benevento insieme all’auspicio delle migliori fortune per il prosieguo della carriera”.

Per il futuro della panchina del Benevento ci sono già diverse ipotesi, tra cui quello che porta a Gaetano Auteri, tecnico di esperienza che già nelle prossime ore potrebbe incontrare i dirigenti del club campano.