Lunedì nero per il mister, arriva l’esonero UFFICIALE: ecco il nuovo allenatore

Dopo la cocente sconfitta di ieri sera è arrivato l’esonero ufficiale: il comunicato del club che annuncia anche il nuovo allenatore

Un altro esonero in Italia dopo l’ultima giornata di campionato, che conferma il periodi di crisi nerissima e soprattutto di mancanza di segnali di reazione in campo da parte dei calciatori.

Il Perugia ha infatti deciso di esonerare il tecnico Francesco Baldini dopo la cocente sconfitta di ieri in casa dell’Arezzo, che ha vinto 2-0 con i gol di Risaliti e Gucci. Il Grifo perde malamente e finisce addirittura in 9 per le espulsioni di Lisi e Seghetti che tra l’altro costringeranno il nuovo allenatore a inventarsi letteralmente l’attacco. Gli umbri sono scivolati addirittura a -13 dal Cesena capolista, che tra l’altro sarà la prossima avversaria del Perugia nel campionato di Serie C. Una partita brutta, una prestazione anche peggiore e una squadra che è sembrata sfiduciata e scarica a chi l’ha vista. Da qui la decisione del cambio in panchina da parte della società, con la squadra che ha vinto solo una delle ultime cinque partite.

Perugia, esonerato Baldini: il nuovo allenatore

Pochi minuti fa è arrivata la comunicazione ufficiale del club sul proprio sito: “La società A.C. Perugia Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra Francesco Baldini. A lui, al vice Luciano Mularoni, al preparatore atletico Diego Gemignani, al preparatore dei portieri Davide Bertaccini e al collaboratore tecnico Claiton Dos Santos Machado vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno, la serietà e la correttezza dimostrati. Contestualmente la società annuncia che il nuovo responsabile tecnico della prima squadra sarà Alessandro Formisano”. Al posto di Baldini, almeno per ora, va quindi l’allenatore della Primavera del Perugia.

Ieri l’ormai ex mister del Grifo parlava così nel postpartita a ‘Sky Sport’: “Quando prendi gol non deve cambiare il tuo modo di giocare e la disposizione in campo. Gli episodi sono girati tutti dalla parte sbagliata. Sapevamo quanto la gente ci tenesse, ma hanno meritato. Siamo arrivati un po’ stanchi. Credo che giocare sempre il giorno dopo le altre possa pesare. Sotto questo punto di vista dobbiamo migliorare ancora tanto. Abbiamo recuperato gente giovedì e venerdì ma non è un alibi. La personalità? Da migliorare ma pensiamo al Cesena resettando. Mi aspetto una grande prestazione. Lisi sa l’errore che ha commesso. Credo che il rosso ci potesse stare, ma senza di esso la partita sarebbe stata diversa. La responsabilità è sempre la mia ma assicuro che vedere lavorare questi ragazzi è qualcosa di bello. Non riusciamo a riportare in campo ciò che proponiamo durante la settimana, ma non dobbiamo buttarlo via e scacciare i timori. Sabato non deve succedere”. Poche ore dopo invece è arrivato l’esonero.