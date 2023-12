Ecatombe Napoli, Mazzarri ne perde quattro contro il Monza

Piove sul bagnato in casa Napoli, azzurri rimaneggiati contro il Monza: quattro assenze pesanti per Mazzarri

Una serata da dimenticare in tutti i sensi. Per il Napoli è crisi nera, che si è decisamente acuita dopo la sconfitta per 2-0 subita per mano della Roma allo stadio Olimpico.

Gli azzurri hanno concluso con due reti subite e tre uomini in meno visti i rossi ad Osimhen e Politano. I due quindi salteranno la sfida contro il Monza in programma venerdì alle 18.30 al Maradona. Ma non saranno gli unici. Perché Natan, entrato da poco in campo, ha lasciato prematuramente il terreno di gioco lasciando la squadra in otto uomini per un problema alla spalla. Mentre Lobotka è uscito per infortunio e sicuramente non sarà a disposizione per la gara di venerdì contro i brianzoli. Un problema enorme per Walter Mazzarri che non potrà dunque contare su tre titolarissimi e sul jolly difensivo brasiliano.

Questo il comunicato diramato dalla società partenopea:

“Natan si è sottoposto ad esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lussazione acromion-claveare alla spalla destra. Un ulteriore consulto specialistico verrà effettuato nei prossimi giorni.

Lobotka ha riportato una infrazione costale e verrà valutato nei prossimi giorni”.