Doppia tegola ufficiale prima di Juve-Roma: torna nel 2024

Doppia brutta notizia in vista della supersfida di campionato tra Juventus e Roma: il giocatore tornerà nel 2024

Il 2023 si concluderà con un big match tra Juventus e Roma in programma all’Allianz Stadium sabato 30 alle 20.45.

La sfida tra Mourinho e Allegri chiuderà la 18esima giornata di Serie A, ma il tecnico toscano non potrà contare su Alex Sandro e, con tutta probabilità, anche su Manuel Locatelli. Il report dalla Continassa dopo la sfida contro il Frosinone, non fa sorridere l’allenatore bianconero, che ora dovrà fare i conti con gli indisponibili. Per Alex Sandro sono previste due settimane di stop: il brasiliano salterà sicuramente la Roma e le gare con la Salernitana (Coppa Italia e campionato) e tornerà quindi nell’anno nuovo. Stop appunto anche per Manuel Locatelli, che quotidianamente verrà valutato per sabato in base al dolore e ai sintomi. Brividi anche per le condizioni di McKennie, ma l’allarme è rientrato e il texano ci sarà contro i giallorossi.

Questo il comunicato ufficiale diramato dal club bianconero:

“Manuel Locatelli, a seguito del trauma contusivo riportato ieri nel corso della gara contro il Frosinone, è stato sottoposto questa mattina presso il JMedical ad accertamenti diagnostici che hanno escluso fratture e confermato una forte contusione muscolare dell’obliquo interno destro.

Per Alex Sandro la risonanza effettuata alla coscia posteriore destra ha escluso lesioni muscolari e ha evidenziato un sovraccarico del bicipite femorale.

Le loro condizioni saranno valutate di giorno in giorno”.