Addio ormai certo, il Napoli lo soffia alla Juve

Il club ha deciso di metterlo sul mercato e l’addio è ormai certo: il Napoli tenta il colpo e prova a soffiarlo alla Juventus

Un solo gol segnato in 17 presenze tra campionato e coppe e problemi fuori dal campo che ormai sembrano aver spazientito la società. Il talento non si discute, ma sembra proprio che Luiz Henrique sia sul piede di partenza.

Il brasiliano classe 2001 ha giocato poco più di 680 minuti con la maglia del Real Betis nel corso di questa stagione. Ala destra di piede mancino, giocatore molto tecnico e molto veloce, ha una clausola di 100 milioni di euro, ma il prezzo del cartellino si è notevolmente abbassato ed ora il club andaluso è pronto a metterlo sul mercato.

Napoli e Juventus su Luiz Henrique: il Real Betis lo mette sul mercato

Lo sottolinea ‘El Gol Digital’, che riferisce come Henrique sia finito ai margini della rosa di Manuel Pellegrini. Il tecnico cileno ha dato al natio di Petropolis tante occasioni, che il ragazzo non ha però saputo sfruttare adeguatamente.

In più si sono sommati anche i diversi problemi avuti fuori dal campo. Gocce che alla fine hanno fatto traboccare il vaso. Il giocatore è rimasto coinvolto in uno scandalo scommesse insieme all’ex Milan Lucas Paqueta per sospette ammonizioni. Henrique ne è uscito pulito, ma non è riuscito a riprendersi.

Ecco perché dalla Spagna sottolineano come il giovane attaccante brasiliano possa lasciare il club andaluso e trasferirsi altrove per cercare una rinascita calcistica. Un affare che potrebbe concretizzarsi più facilmente in estate, ma non va escluso l’addio già a gennaio. E tanti sono i club sulle sue tracce, sia europei che brasiliani. Il Flamengo vorrebbe acquistarlo in prestito, approfittando anche di un lungo contratto (fino al 2028) che lega il classe 2001 ai biancoverdi. Ma attenzione anche ad altre piste. Perché l’Aston Villa, che ha grandi disponibilità economiche lo sta seguendo con grande attenzione. Allo stesso modo lo Zenit San Pietroburgo. Però in corsa ci sono anche due squadre italiane, Juventus e Napoli. Gli azzurri sono piuttosto coperti in quella posizione di campo, ma non è da escludere un completo restyling vista la stagione decisamente complicata che sta vivendo la squadra campione d’Italia. Al momento i partenopei sembrano infatti avanti rispetto ai bianconeri nella corsa al giovane brasiliano, ma la situazione potrebbe cambiare.