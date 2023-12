Addio Inter, ha già firmato: contratto triennale

Il fantasista ha raggiunto l’accordo con il club dopo alcune settimane di intense trattative

Inaspettatamente sino a pochi giorni fa, l‘Inter con ogni probabilità sarà tra i club più attivi in entrata nel mercato di gennaio. Il club nerazzurro ha già annunciato di voler intervenire sulle corsie laterali per rimpiazzare l’infortunio di Juan Cuadrado e non si esclude del tutto anche un possibile ritocco nel reparto avanzato.

Come raccontato nelle scorse ore dalla nostra redazione, l’Inter si è avvicinata parecchio all’ingaggio di Tajon Buchanan dal Bruges. Per sbloccare l’investimento da circa 10 milioni di euro, però, sarà indispensabile l’ok da parte di Steven Zhang all’extra budget inizialmente non previsto per il mercato di riparazione. Un colpo che dovrebbe risolvere un problema numerico che Simone Inzaghi si è portato dietro per tutta la prima parte di stagione.

Chi non arriverà ad Appiano Gentile, né a gennaio né la prossima estate a parametro zero, è Isco. Il fantasista spagnolo, più volte negli ultimi mesi accostato ai nerazzurri per la scadenza del contratto il prossimo giugno, avrebbe infatti già raggiunto l’intesa con il Betis per il prolungamento. L’ex Real Madrid avrebbe però deciso di non esercitare l’opzione di rinnovo automatica con il club andaluso, bensì di stipulare un nuovo e più duraturo accordo.

Calciomercato Inter, Isco rinnova con il Betis: firma fino a giugno 2027

A riportare l’indiscrezione in Spagna è stato il diario ‘ABC’, secondo cui il Betis avrebbe già concluso l’affare con il fantasista.

Una firma che lo stesso Isco, in realtà, aveva difatti anticipato pubblicamente in una recente intervista nella quale aveva sottolineato quanto bene si sentisse in maglia ‘verdiblanca’. Dopo le parole, l’ex Real Madrid sarebbe dunque passato ai fatti, accettando l’offerta del Betis per il rinnovo del contratto addirittura fino al giugno 2027. Lo spagnolo era arrivato in Andalusia la scorsa estate da svincolato e con sei mesi di inattività alle spalle per aver lasciato il Siviglia a metà stagione. Una scommessa riuscita a tutti gli effetti, stando alle prestazioni di un calciatore che sembra aver ritrovato l’entusiasmo dei primi anni.