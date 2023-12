Via libera United, Rashford in Serie A

Marcus Rashford in Serie A, pista clamorosa che prende sempre più piede: ci sono sviluppi inattesi

Dopo la miglior stagione, realizzativamente parlando, della sua carriera (lo scorso anno, in tutte le competizioni, realizzò ben 30 gol totali), siamo al momento di fronte alla peggiore, per Marcus Rashford. Anche il 26enne sta subendo gli effetti negativi di una annata complicatissima per il Manchester United.

‘Red Devils’ in crisi nera, in ritardo in campionato e già fuori dall’Europa, con un clamoroso ultimo posto nel gironcino di Champions League. La squadra di Ten Hag fa sempre più fatica, il tecnico olandese non trova più la quadra. E nelle ultime settimane ha finito con il mettere ai margini anche uno dei migliori giocatori della rosa, che sta trovando sempre meno spazio e starebbe valutando l’idea di un addio. Scenario che potrebbe concretizzarsi non tanto a gennaio, quanto in estate, con anche la Serie A interessata molto da vicino.

Juventus, obiettivo Rashford: corsa a tre, non solo Sancho

In queste settimane, la Juventus ha seguito Jadon Sancho come obiettivo papabile per l’attacco e come colpo per gennaio. C’è però tanta concorrenza sull’ex Borussia Dortmund e non sarà facile spuntarla.

Anche per Rashford, però, le pretendenti non mancano. Secondo ‘Fichajes.net’, si starebbero interessando anche Barcellona e Psg. Se per quanto riguarda Sancho, lo United lo valuta ormai fuori dai piani e cerca solo il miglior acquirente per darlo via, per Rasfhord invece si attenderebbe una offerta di alto profilo, considerando anche il contratto in scadenza del 2028. Per convincere i Red Devils, occorrerebbero probabilmente almeno 60 milioni di euro, se non di più.