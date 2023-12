Torna di moda un grande nome per l’attacco: l’Inter pesca dagli avversari

L’Inter di Beppe Marotta potrebbe rimettere gli occhi, in vista del gennaio di calciomercato, sul profilo di Memphis Depay: le ultimissime notizie sui trasferimenti della Beneamata

L’Inter di Simone Inzaghi, mercoledì sera a San Siro, è stata battuta dal Bologna di Thiago Motta e, di conseguenza, eliminata dalla Coppa Italia. I nerazzurri, campioni per due anni consecutivi della competizione, sono stavolta usciti agli ottavi di finale per mano della squadra felsinea che sta volando anche nel campionato italiano di Serie A.

In Champions League invece le cose sembrano andare molto meglio. Dopo la qualificazione raggiunta con due giornate di anticipo, la Beneamata, che è comunque arrivata al secondo posto nel suo gironcino, non ha avuto un sorteggio troppo malvagio pescando l’Atletico Madrid di Simeone, una squadra che sta facendo bene, ma che non è di certo ai livelli del Manchester City campione in carica o del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Proprio dai Colchoneros, in vista del gennaio di calciomercato, l’Inter potrebbe attingere per rinforzare il proprio reparto offensivo con un giocatore che, nelle scorse finestre dei trasferimenti, è stato già accostato alla squadra allenata da Simone Inzaghi: stiamo parlando dell’olandese Memphis Depay.

Depay ritorna in auge per l’Inter: la situazione

L’operazione che potrebbe portare Memphis Depay all’Inter è complicatissima, davvero un intrigo con possibilità di realizzazione bassissime. In primis perché l’Atletico Madrid, nonostante l’ex Lione non sia un titolarissimo, non vorrebbe andare a rinforzare proprio una diretta rivale nella corsa all’Europa, ma non c’è soltanto questo. Depay ha un ingaggio molto alto per gli standard dell’Inter che, anche con l’eventuale addio a gennaio di Alexis Sanchez verso l’Arabia Saudita, potrebbe non essere comunque sostenibile.

L’entourage dell’olandese potrebbe spingere per questa soluzione, una chance per il ragazzo per avere più spazio e minuti, visto anche il contratto in scadenza nel 2025, ma la fattibilità di questa potenziale trattativa è davvero bassa. In questa stagione, nel campionato spagnolo, Depay ha collezionato finora 9 gettoni mettendo a segno due gol per la squadra prossima avversaria in Champions League proprio dell’Inter.