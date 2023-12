Salta Milan-Sassuolo, UFFICIALE: operato il centrocampista

Un nuovo stop non permetterà al calciatore di scendere in campo nel match del prossimo 30 dicembre

Il Milan è sicuramente la squadra più colpita dagli infortuni in Serie A. I rossoneri ieri hanno perso un altro calciatore. A fermarsi è stato Fikayo Tomori.

Il difensore inglese ha subito un problema al flessore e ne avrà certamente per diversi giorni. Nelle prossime ore sapremo nel dettaglio l’entità del guaio muscolare: per il Diavolo si tratta del 30esimo stop stagionale. Un vero incubo per Stefano Pioli e la sua squadra, che contro il Sassuolo sarà in emergenza totale in difesa, visto che mancheranno anche Pellegrino, Malick Thiaw e Pierre Kalulu.

Milan-Sassuolo, UFFICIALE: il centrocampista sotto i ferri

Anche il Sassuolo deve fare i conti con un infortunio. Nella giornata odierna, infatti, come comunicato dal club neroverdi, Daniel Boloca è andato sotto i ferri:

“Il centrocampista – si legge sul sito ufficiale – si è sottoposto in data odierna ad intervento chirurgico in urgenza di riduzione ed osteosintesi della frattura scomposta mandibolare rimediata ieri nel corso di Sassuolo-Genoa. L’operazione, effettuata presso la casa di cura “Villa Montallegro” di Genova dal Prof. Bernardo Bianchi e dal Dott. Francesco Arcuri della Chirurgia Maxillo Facciale dell’Ospedale IRCCS San Martino di Genova, è perfettamente riuscita”.