Roma-Napoli, probabili formazioni: torna Lukaku e sfida Osimhen

Le probabili formazioni di Roma-Napoli, big match valido per la 17a giornata della stagione 2023-2024 di Serie A: Lukaku rientra e sfida Osimhen

Dopo la sconfitta in casa del Bologna, la Roma torna in campo e lo farà per l’ultima volta nel 2023 davanti ai propri tifosi all’Olimpico. I giallorossi sono momentaneamente all’ottavo posto in classifica, con appena 2 punti di vantaggio sul decimo, ma solamente 3 in meno del quinto.

Un percorso altalenante quello della squadra di Mourinho, che dopo un pessimo avvio di stagione, era reduce da 6 risultati utili consecutivi tra campionato e Europa League, prima di inciampare proprio contro i rossoblu nello scorso weekend.

Non se la passa meglio il Napoli, reduce da una figuraccia contro il Frosinone in Coppa Italia, che ha portato all’eliminazione dalla competizione, in casa, con un 4-0 finale. Gli azzurri devono immediatamente ritrovare il successo per provare a riagganciare il quarto posto e distaccarsi dalle inseguitrici.

Roma-Napoli, le probabili formazioni della partita

In casa Roma pesa l’assenza di Paulo Dybala, che darà forfait anche per questa gara. In avanti Mourinho dovrebbe affidarsi ad El-Shaarawy, che potrebbe fare da spalla al rientrante Romelu Lukaku. A centrocampo rischia Pellegrini, che potrebbe essere lasciato in panchina proprio a discapito del “Faraone” nel caso in cui fosse Belotti a scendere in campo in attacco.

In casa Napoli sono pochissimi i dubbi, l’unico vivo è quello tra Mario Rui, favorito per il posto da titolare, e Juan Jesus, con quest’ultimo che andrebbe a ricoprire il ruolo di centrale e Natan quello di terzino. Mancherà ancora Olivera, per infortunio, e ovviamente Elmas, già partito per la Germania per via della sua cessione al Lipsia.

Di seguito le probabili formazioni:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; El-Shaarawy, Lukaku. All: Mourinho

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Mazzarri

Roma-Napoli, dove vederla in tv

La super sfida tra Roma e Napoli valida per la 17a giornata di campionato ed in programma dalle 20.45, sarà trasmessa su DAZN. Per guardare l’incontro basterà essere in possesso di un abbonamento e dell’applicazione ufficiale, scaricabile su dispositivi mobili o su PlayStation, XBOX, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, TIMVISION Box o sulle moderne Smart TV.

Il calendario di Roma e Napoli

Un calendario durissimo attende la Roma di Mourinho. Dopo la sfida contro il Napoli toccherà alla Juventus per l’ultimo turno del 2023. La Coppa Italia contro la Cremonese sarà l’unica sfida abbordabile, prima di altri due big match nel 2024 in campionato contro l’Atalanta ed il Milan.

Ben più tranquillo il calendario del Napoli, che chiuderà l’anno contro il Monza. Il 2024 si aprirà con l’ultimo turno di d’andata, contro il Torino, prima del girone di ritorno che si aprirà con la sfida casalinga contro la Salernitana.