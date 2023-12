Di Francesco e il tabù Juve: ‘l’arma segreta’ che i tifosi temono

Di Francesco prova a sfatare con il suo Frosinone il tabù Juventus: ‘l’arma segreta’ dei Canarini per provare a fermare i bianconeri.

Il Frosinone ospiterà quest’oggi all’orario di pranzo la Juventus di Massimiliano Allegri, con i bianconeri che proveranno a tornare alla vittoria dopo il pareggio con il Genoa. Dall’altra parte i Canarini, dopo il poker sul Napoli in Coppa Italia, proverà a tornare alla vittoria dopo il ko in trasferta con il Lecce; tornare a vincere, però, per gli uomini di Di Francesco non sarà facile.

Il Frosinone, infatti, nelle precedenti sei sfide contro la Vecchia Signora non è mai riuscita a vincere: per loro soltanto un pareggio e cinque sconfitte, con uno score di una rete realizzata ed undici subite. Dall’altra parte, però, Soulé e compagni possono contare sul fattore casa: allo Stirpe, infatti, nelle ultime sette partite non ha mai perso, ma è riuscito ad ottenere cinque vittorie e due pareggi.

Frosinone, il tabù contro la Juventus da sfatare

Di Francesco proverà a sfatare il tabù Juve, potendo contare anche su tanti ex di turno, quattro in tutto, tre dei quali sono ancora di proprietà dei bianconeri: da Soulé a Barrenechea, da Kaio Jorge fino a Lirola, con quest’ultimo che è cresciuto nel settore giovanile piemontese per poi essere ceduto a titolo definitivo.

Quattro giocatori che proveranno a portare alla vittoria il loro Frosinone, che ha dato loro la possibilità di crescere e di fare esperienza in Serie A, trovando quello spazio che alla corte di Massimiliano Allegri non avrebbero potuto avere.

Le statistiche, però, non sono dalla loro parte: il Frosinone, infatti, ha perso tutte le otto gare contro squadre che occupavano le prime due posizioni classifica nel momento in cui sono scesi in campo. Il tutto senza mai trovare la via del gol, ma subendone quasi tre a partita.