Roma-Napoli, nuovo forfait per Mourinho: non va neanche in panchina

Roma-Napoli, assenza dell’ultim’ora per i giallorossi che dovranno fare a meno del centrocampista. Ecco il motivo

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Roma-Napoli. Si tratta di un appuntamento molto importante della diciassettesima giornata del campionato di Serie A, che potrebbe rappresentare un autentico trampolino di lancio nella corsa Champions League.

Sia i giallorossi che gli Azzurri vogliono rispondere allo squillo del Bologna, vittorioso contro l’Atalanta. In casa Roma, però, le problematiche non mancano. A farne le spese, in ordine di tempo, è stato Renato Sanches. Il centrocampista portoghese, infatti, è stato costretto a a dare forfait a causa di un problema di natura influenzale. Ragion per cui il lusitano non si accomoderà neanche in panchina. Continua dunque il periodo no per l’ex Benfica, che contro il Bologna era stato sostituito da Mourinho solo 18 minuti dopo il suo ingresso in campo. A fermare Renato Sanches è stato questa volta un virus influenzale.