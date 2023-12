Roma-Napoli, Mazzarri è una furia: provvedimento immediato

Tra pochi istanti si chiuderà il primo tempo di Roma-Napoli. Le scintille di certo non sono mancate: Mazzarri protagonista

Ci si attendeva tanto agonismo dal confronto tra Roma e Napoli e i primi 40 minuti dell’Olimpico non hanno di certo deluso le attese. Rispetto alle previsioni della vigilia, però, sono stati i giallorossi a tenere in mano le redini del gioco, creando i presupposti per andare a segno in svariate circostanze.

Ad avere le migliori occasioni è stato Bove, che dopo aver pizzicato la traversa ha poi chiamato Meret ad un intervento importante. Poco dopo la mezz’ora, però, il tono agonistico della sfida si è alzato. Dopo un contropiede condotto dalla Roma, Mazzarri ha protestato in maniera veemente con il quarto uomo, invocando un provvedimento del direttore di gara che però non si è materializzato. Reazione che è costata cara al tecnico di San Vincenzo, all’indirizzo del quale l’arbitro Colombo ha sventolato un cartellino giallo. Come evidenziato da DAZN, non si è trattato di un provvedimento figlio di diversi episodi, ma di una reazione estemporanea sopra le righe.

La posta in palio è molto alta. Entrambe le compagini vogliono conquistare tre punti che sarebbero preziosissimi. Ragion per cui, sorprende fino a un certo che il contenuto agonistico si stia alzando con il prosieguo dei minuti. All’arbitro Colombo spetterà il compito di disciplinare gli animi per evitare nuovi episodi di tensione, dentro e fuori dal rettangolo di gioco.