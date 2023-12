“Ne stiamo parlando”: Inzaghi allo scoperto sulle mosse di mercato

Inter-Lecce, le parole di Simone Inzaghi nel post partita. Ecco quanto dichiarato dal tecnico piacentino ai microfoni di Sky

Grazie alle reti di Bisseck e Barella, l’Inter di Simone Inzaghi batte il Lecce e conquista tre punti di nevralgica importanza per la propria classifica. Grazie a questa vittoria, i nerazzurri rispondono immediatamente alla Juventus, vittoriosa all’ora di pranzo allo “Stirpe”. Intervenuto nel post partita ai microfoni di Sky, Simone Inzaghi ha toccato svariati argomenti nella consueta intervista post partita:

“Eravamo reduci da una sconfitta che sicuramente non ci faceva felici. Abbiamo avuto cattiveria e convinzione, sebbene la gara di oggi non fosse semplice. Abbiamo difeso bene nel secondo tempo, controllando i ritmi dopo il raddoppio. C’è stata lucidità da parte dei ragazzi e attenzione: vittoria meritata”.

Sul ruolo delle assenze: “Eravamo in grandissima emergenza, ma nell’ultimo periodo stiamo trovando risorse. I ragazzi stanno andando oltre l’emergenza, il che mi soddisfa molto”.

Inter-Lecce, Inzaghi nel post partita: “Arnautovic valore aggiunto”

Inzaghi ha poi continuato l’intervista, toccando anche altri argomenti tra cui il ruolo sempre più centrale ricoperto da Bisseck. L’argomento centrale, però, è legato alle possibili mosse di mercato:

“Stiamo parlando con la dirigenza che è già al lavoro. Abbiamo tante partite, mi sarei inventato qualcosa per i quinti. Quella di Cuadrado, però, sarà un’assenza pesante. Non lo avremo fino ai primi mesi di aprile”.

Infine una carezza ad Arnautovic: “La prova che Marko ha fornito vale come due gol; è stato molto bravo dal primo all’ultimo minuto. L’unico dispiacere è che non sia riuscito a trovare la rete. In occasione della prima chance, è stato molto bravo Falcone. Le soddisfazioni personali, quando si è all’Inter, è giusto metterle in secondo piano: Arna sta facendo benissimo”.