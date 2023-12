La ‘maledizione’ di Scamacca: succede ogni volta

Scamacca torna a disposizione di Gasperini, con l’attaccante che proverà ad interrompere la ‘maledizione’ che lo vede protagonista.

Gianluca Scamacca sta vivendo una stagione davvero importante tra le fila dell’Atalanta, con il ragazzo che, rientrato in Italia dopo l’esperienza al West Ham, ha avuto modo di lasciare subito il segno sia sotto il profilo delle prestazioni, sia sotto il profilo realizzativo. 5 gol in 10 partite di campionato sono un numero davvero importante, inframezzati da un paio di infortuni che purtroppo hanno interrotto questo filotto realizzativo.

Dopo aver saltato tre partite a causa di un problema agli adduttori, che lo hanno tenuto ai box poco meno di un mese, l’attaccante classe 1999 proverà a sfatare una piccola ‘maledizione’ che lo vede coinvolto.

Quest’anno, infatti, quando è rientrato da un infortunio, non è mai riuscito a segnare. Questa volta contro il Bologna sarà la volta buona? La partita è insidiosa, con Thiago Motta che sta svolgendo un cammino a dir poco straordinario con i felsinei.

Atalanta, Scamacca non segna rientro: la statistica da sfatare

Scamacca quest’anno non ha mai segnato una volta rientrato in campo dopo un infortunio: l’Atalanta lo aspetta e proverà a sfatare questa maledizione del mancato gol al rientro. I suoi gol sono davvero molto importanti per la Dea, che in questo periodo ha dovuto fare a meno di lui.

Gasperini punta di lui, che è riuscito a a mettere a segno gol molto pesanti sia in campionato sia in Europa League, come ad esempio quello che ha portato al pareggio contro lo Sporting o la doppietta contro Monza ed Empoli. Quest’oggi contro il Bologna tornerà a disposizione della Dea, nella speranza di ritornare il bomber che in Serie A abbiamo già avuto modo di vedere con la maglia del Sassuolo, in un’annata davvero straordinaria per lui.