Ko il giustiziere dell’Inter, cambio nell’intervallo

Brutta notizia in casa Bologna, il protagonista della sfida di Coppa Italia contro l’Inter va ko: Thiago Motta costretto al cambio nell’intervallo

Brutte notizie per Thiago Motta. Nel corso della sfida tra Bologna e Atalanta i rossoblù hanno perso uno dei titolari e il tecnico è stato costretto al cambio forzato nel corso dell’intervallo.

I padroni di casa hanno chiuso il primo tempo in inferiorità numerica per un problema occorso a Ndoye, con Motta che non ha voluto utilizzare uno dei tre slot per effettuare il cambio. L’ala svizzera ha infatti accusato un problema al flessore ed è stato costretto a dare forfait.

All’inizio della ripresa, al suo posto, è entrato il giovane Urbanski. Il giocatore svizzero sarà certamente sottoposto ad opportune analisi, ma si può dire con grande probabilità che il suo 2023 sia finito in anticipo. Difficilmente infatti potrà essere a disposizione per l’ultima gara dell’anno, che vedrà impegnato il Bologna sul campo dell’Udinese sabato 30 dicembre alle 15.