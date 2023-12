Juve vincente, ma Allegri fa dubitare: il responso

Juventus vittoriosa sul campo del Frosinone, ma la prova della squadra di Allegri lascia qualche dubbio: il responso

La vittoria ottenuta sul campo del Frosinone ricaccia indietro il Milan e avvicina nuovamente la Juventus all’Inter, in attesa della sfida tra i nerazzurri e il Lecce in programma a San Siro.

I bianconeri sono sempre più soli al secondo posto e tengono vive le speranze scudetto. Ad aprire le marcature è stato Kenan Yildiz. Il turco, alla prima da titolare in Serie A, ci ha messo 15 minuti a trovare la via del gol. Una scelta, quella della staffetta con Vlahovic, che alla fine ha pagato per il club bianconero. Una scelta per la quale i tifosi hanno voluto rendere merito a Massimiliano Allegri. Alcuni supporters bianconeri hanno dato all’allenatore livornese i meriti della vittoria ottenuta contro un avversario ostico come il Frosinone.

Questa vittoria si deve innanzitutto alle scelte di formazione e di cambio di #Allegri. Che i trogloditi non lo capiscano è parte del loro problema. Cortomuso? Parliamo di tre gol (uno annullato), una traversa, almeno tre occasionissime divorate. Che catenaccio, eh? — Enrico Ciccarelli 🇮🇹🇪🇺🇺🇦 🐧#finoallafine (@Enricicca) December 23, 2023

Juve, tifosi divisi nei confronti di Allegri

Nonostante il successo e il secondo posto sempre più in solitaria, molti tifosi bianconeri puntano il dito contro il tecnico livornese.

I tre punti non sono bastati. Il gioco non convince e molti criticano gli “allegriani” definendoli anti-juventini. C’è anche chi si augura che possa esserci per la prossima stagione un cambio in panchina, per fare in modo che i giovani giocatori che fanno parte della rosa bianconera, tra cui Soule e Barrenechea, possano crescere e migliorare.

Gli allegriani (che ricordiamo NON tifano Juventus) stanno elogiando Allegri. Lo stesso allegri che fino ad oggi non ha mai concesso spazio al giovane fenomeno turco. Giù la maschera sporchi impostori, andate a tifare Inter perché qui vogliamo JUVENTINI DI TITANIO. — B. (@StanisLaRochele) December 23, 2023

tempo 1 anno e il ragazzo #Yildiz fa la fine si Dusan Fede Kulu DeLight Cancelo con il maestro dell’anticalcio nn c’è speranza #allegriOut #allegri #FrosinoneJuventus — FRANCO MACCI (@FrancoMacci) December 23, 2023