Juve, il colpo scudetto costa caro: 9 milioni di euro per il prestito a gennaio

Notizie importanti di mercato per la Juventus: affare a gennaio, quasi 10 milioni il prezzo per raggiungere l’accordo

Sarà un mercato dai risvolti importanti per la Juventus, che dovrà cercare di mettere a segno diversi affari. I bianconeri saranno di certo più attivi rispetto alla sessione estiva, in cui hanno limitato i movimenti in entrata al minimo indispensabile.

Allegri sta tirando per ora fuori il massimo dalla sua rosa, ma qualche assenza di troppo, e la volontà di puntare allo scudetto andando oltre l’obiettivo minimo del quarto posto, obbliga la società a operare in maniera più fattiva nella finestra di trattative invernale. Per il direttore sportivo Giuntoli è il momento di darsi da fare e, coadiuvato da Manna, sta monitorando diverse situazioni. Il centrocampo è il reparto maggiormente sotto osservazione, ma non sono da escludere movimenti in altri reparti. Per uno dei principali obiettivi dei bianconeri, arrivano indicazioni di rilievo, relativamente all’esborso da sostenere.

Juventus, il Manchester City fa le condizioni per Phillips

Kalvin Phillips è uno dei nomi di cui si parla maggiormente in queste settimane, un profilo che potrebbe fare comodo alla Juventus attuale per rinforzare gli ormeggi in mediana. Ma anche se il Manchester City sembra ben disposto a lasciare andare il giocatore, non intende di certo regalarlo.

Anche nel caso di una cessione in prestito fino al termine della stagione, i campioni d’Europa fissano una asticella piuttosto alta. Per la precisione, sarebbe stato fatto sapere, a fronte delle richieste dell’Everton, stando a quanto riporta ‘Footballinsider247.com’, che per un prestito oneroso i Citizens pretendono il pagamento di circa 7,5 milioni e mezzo di sterline, praticamente 9 milioni di euro. Juventus avvisata, per una operazione che non si prospetta economica come si poteva immaginare.