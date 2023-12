HIGHLIGHTS | Pellegrini e Lukaku stendono il Napoli in 9 uomini: festa giallorossa all’Olimpico

La Roma si congeda dall’Olimpico per il 2023 con una vittoria pesantissima: Pellegrini stende il Napoli davanti a oltre 60mila tifosi

Una vittoria importante per chiudere al meglio il 2023 tra le mura amiche: la Roma batte il Napoli che chiude la partita con due uomini in meno per le espulsioni di Politano e Osimhen.

La prima occasione è di marca giallorossa con Cristante che ci prova dal limite al 17′, senza però trovare lo specchio della porta. Passano due minuti e Bove ha una clamorosa doppia occasione: prima scheggia la traversa con un tiro da fuori su sponda di Lukaku. Poi – dopo una grande giocata di Belotti largo a destra, si ritrova il pallone in area piccola calciandolo però su Meret in uscita bassa.

Il primo tempo regala poco altro, se non qualche scaramuccia, compresa quella tra Mourinho e Kvaratskhelia nel finale della prima frazione di gioco. Al 55′ il georgiano prova a impensierire Rui Patricio che blocca senza grandi problemi la conclusione dell’esterno azzurro. Dieci minuti dopo l’episodio che cambia la partita: Napoli in inferiorità numerica per l’espulsione comminata a Politano, reo di aver rifilato un calcio a Zalewski dopo la trattenuta di quest’ultimo.

Roma-Napoli: highlights, tabellino e classifica

La Roma prende fiducia e al 76′ trova il gol del vantaggio: a sbloccare il risultato è Pellegrini con una splendida girata al volo dal cuore dell’area di rigore dopo un tiro mal riuscito ad El Shaarawy. E nel finale il Napoli si ritrova addirittura in nove uomini: Osimhen, già ammonito, sgambetta El Shaarawy e si vede sventolare il rosso.

E nel finale c’è tempo anche per il raddoppio giallorosso con Lukaku a chiudere al meglio una ripartenza quattro contro uno dopo un tentativo disperato offensivo del Napoli.

ROMA-NAPOLI 2-0

76′ Pellegrini, 96′ Lukaku

CLASSIFICA SERIE A: Inter 44, Juventus 40, Milan 33, Bologna 31, Fiorentina 30, Roma 28, Napoli 27, Atalanta 26, Lazio 24, Torino 24, Monza 21, Lecce 20, Genoa 19, Frosinone 19, Sassuolo 16, Verona 14, Udinese 14, Cagliari 13, Empoli 12, Salernitana 9

