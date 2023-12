HIGHLIGHTS | La Juve si rialza con Vlahovic: al Frosinone non basta il coraggio

L’attaccante serbo entra nella ripresa e decide la vittoria bianconera con un gol di testa

Vittoria preziosissima per la Juventus di Massimiliano Allegri che alla prima occasione utile riscatta il pareggio dell’ultimo turno con il Genoa. In attesa della gara di questo pomeriggio tra Inter e Lecce, un solo punto separa i bianconeri al secondo posto dalla formazione di Simone Inzaghi in vetta.

Una partita giocata a viso aperto dalle due squadre, resa come sempre spettacolare dal gioco e dall’intensità del Frosinone. A passare in vantaggio, però, è stata la Juventus con una perla di rara bellezza di Kenan Yildiz. Il talento turco, dopo aver superato tre uomini avversari nello stretto con una giocata sensazionale, non ha lasciato scampo a Turati con un missile sul primo palo.

Al rientro dall’intervallo l’immediato pareggio della squadra di Di Francesco. Assist visionario di Monterisi che pesca Baez da ottima posizione, conclusione perfetta e rete dell’1-1. Squadra di casa che, rinvigorita dal gol, ha più volte sfiorato anche il possibile vantaggio. Prima con una conclusione di Soulé a giro a pochi centimetri dal palo, poi con lo splendido tiro di Harroui deviato in corner da un intervento clamoroso di Szczesny.

Per dare una scossa ai suoi, ecco che Allegri si è deciso a gettare nella mischia Dusan Vlahovic. Proprio l’attaccante serbo, nel finale, è stato il più lesto di tutti a scaraventarsi sul cross pennellato da McKennie dalla destra e spedire sotto l’incrocio il pallone con una perfetta incornata. Ex Fiorentina che in zona recupero era pure riuscito a siglare la sua doppietta personale, vanificata però dall’intervento del Var per offisde.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 41; Juventus 40*; Milan 32; Bologna 28; Napoli e Fiorentina 27; Atalanta 26; Roma 25; Lazio* 24; Torino 23; Monza 21; Lecce 20; Frosinone 19*; Genoa 19*; Sassuolo* 16; Cagliari e Udinese 13; Empoli* 12; Verona 11; Salernitana 8