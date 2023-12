Fuori dai convocati: Inzaghi e l’Inter esultano

Non convocato per la gara di campionato: è il segnale che l’Inter aspettava, Marotta e Ausilio sono pronti a chiudere

L’Inter spinge per regalare un nuovo esterno destro a Simone Inzaghi, dopo l’operazione al tendine achilleo che costringerà Cuadrado a un lungo stop.

In pole al momento nelle strategie di mercato di Marotta e Ausilio c’è Tajon Buchanan, che non rinnoverà il contratto in scadenza nel giugno 2025 con il Bruges. I dirigenti di Viale della Liberazione seguivano il nazionale canadese già la scorsa estate e adesso vogliono regalarlo a Inzaghi sotto l’albero per coprire il vuoto alle spalle di Dumfries. L’Inter sta cercando l’incastro giusto con la società belga, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per un’operazione complessiva non superiore ai 10 milioni di euro.

Calciomercato Inter, il Bruges non convoca Buchanan: il canadese si avvicina

Buchanan ha aperto alla destinazione nerazzurra e un indizio sull’arrivo a gennaio dell’eclettico esterno classe ’99 arriva direttamente dal campo.

Il canadese infatti non è stato convocato per la sfida di oggi in campionato contro il Molenbeek, che fa il paio alla panchina per tutti i 90 minuti della scorsa settimana con il Gent. Di recente, inoltre, Buchanan era rimasto fuori nell’undici titolare in Conference League con Besiktas e Bodo e nella coppa nazionale con lo Zulte. Esclusioni che potrebbero essere dettate dal mercato visto che il giocatore non accuserebbe problemi fisici. Scelta tecnica che comunque fa discutere e certifica come l’Inter abbia intensificato il pressing su Buchanan. Il 24enne laterale è una priorità per Ausilio e Marotta, che devono respingere gli assalti anche della Premier League per il numero 17 del Bruges.