Frosinone-Juve, Allegri punge su Vlahovic: “C’è chi dice che non è più buono”

La Juventus a fatica riesce a tenere il passo e riavvicinarsi all’Inter che giocherà stasera: a Frosinone decide Vlahovic. Il commento di Allegri in conferenza

La Juventus passa a Frosinone grazie a un gol di Dusan Vlahovic, che con la sua zuccata tiene a galla i bianconeri nella lotta scudetto con l’Inter in campo stasera. Una partita non brillante da parte della Signora, che con un paio di giocate e di individualità la risolvono.

Nel finale infuriato Allegri con la squadra che non rientrava. Il tecnico della Juve ha parlato in conferenza stampa allo Stirpe dopo la partita: “La partita si era resa strana, c’è stato subito l’infortunio di Alex Sandro e ho dovuto bruciare uno slot. Yildiz era stanco, aveva chiesto il cambio e quando è uscito Locatelli che aveva preso un colpo ne ho dovuti cambiare tre. E ho messo Weah che poteva darci imprevedibilità. Chi è entrato ha fatto bene, Vlahovic molto bene, si è rasserenato dopo un po’ di critiche in queste tre partite in cui aveva fatto bene anche senza segnare. Oggi era più sereno”.

Frosinone-Juve, Allegri: “Vlahovic era il più bravo del mondo, ora non è più buono”

Su Kostic: “Deve sbloccarsi e credere in se stesso. Dopo un primo tempo del genere, devi chiudere la partita e abbiamo preso un gol evitabile dopo pochi minuti. Poi la partita cambia, il Frosinone ha preso fiducia. Non è stato semplice vincere qui, ci era riuscito solo il Napoli perché il Frosinone sta vivendo un’annata magica. Perché Yildiz insieme a Milik? Perché abbiamo Chiesa che si è fermato ed è il suo sostituto naturale come caratteristiche. Chiesa, Yildiz e la punta non riusciamo a tenerli, abbiamo il nostro equilibrio. Dobbiamo fare le cose con logica. Oggi avrebbe giocato Chiesa, il ragazzo però è molto bravo e deve crescere, è un ragazzo intelligente ed equilibrato. Sono contento di questo. Lui nel settore giovanile ha lavorato bene, la Juve è una filiera e se ci sono questi govani è perché nei 10 anni precedenti si è lavorato bene”.

Allegri torna poi sul tema Vlahovic: “Nelle utime due settimane giustamente sono state messe in dubbio le sue qualità, prima era il migliore del mondo e ora ho letto che non è più buono. Era la partita per farlo rasserenare un po’. È un ragazzo di 23 anni, cerco magari sbagliando di gestirlo nel migliore dei modi”.