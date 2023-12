Frosinone-Juve, Allegri lancia Kenan Yildiz: tra il mercato e il record bianconero

Kenan ha l’occasione di mettersi in mostra agli occhi della Juve e delle big d’Europa che lo seguono: è il primo 2005 a esordire in bianconero da titolare

Allo Stirpe è tutto pronto per Frosinone-Juventus, attesissimo lunch match di questo insolito sabato natalizio. I bianconeri non possono perdere ulteriore terreno dopo lo stop col Genoa, che ha dato la possibilità all’Inter di piazzare il primo allungo.

Non sarà facile però contro la squadra di Eusebio Di Francesco, grande rivelazione di questa stagione di Serie A reduce tra l’altro dal colpaccio al Maradona in Coppa Italia. Allegri per la gara dello Stirpe ha piazzato la grande sorpresa in attacco, con Kenan Yildiz al posto di Vlahovic e in coppia con Milik. Il tecnico della Juve lancia quindi quello che ad ora è il talento da sgrezzare e far diventare diamante purissimo. Il turco ha giocato poco, su di lui ci sono però già diversi interessi anche da parte di top club. Alcune settimane fa vi abbiamo raccontato del gradimento da parte del Liverpool, che ovviamente non è l’unico visto che ci sono anche Arsenal, Borussia Dortmund e Lipsia.

Come vi abbiamo anche spiegato, Kenan – classe 2005 – vuole giocare e fino ad ora ha avuto solo spicci per mettersi in luce. Per questo a gennaio si apre anche lo scenario di una cessione. E nel caso in cui a Giuntoli dovesse arrivare un’offerta da almeno 30 milioni la percentuale di addio si alzerebbe ulteriormente. La Juve ha bisogno di fare cassa, sarebbe una plusvalenza enorme. La chance per Kenan è da leggere infatti così, sia per permettergli di alzare il minutaggio e di conseguenza il morale, sia per accendere ulteriormente i riflettori dell’Europa su di lui. Intanto un record per i bianconeri lo ha già messo a segno: è il primo giocatore in assoluto nato dal 2004 in poi a giocare una partita da titolare con la maglia della Juve in Serie A. Per la Serie A, invece, è il terzo giocatore nato dal 2005 in poi a giocare da titolare dopo Ibrahimovic del Frosinone, e Valentin Carboni. Della sua situazione il ct della Turchia Vincenzo Montella ha detto: “Si può crescere anche non giocando nella Juve”.