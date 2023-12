Frosinone-Juve, Allegri impazzisce a bordo campo nel finale: ecco perché

Allegri perde le totalmente le staffe nell’ultimo minuto di partita allo Stirpe con i suoi giocatori: il motivo della sua furia

Non è la prima volta, né sarà l’ultima. Ma Frosinone-Juventus si è chiusa con la vittoria dei bianconeri per 2-1 allo Stirpe, ma soprattutto il solito show di Allegri negli ultimi minuti. Nonostante il terzo gol sfiorato e una squadra che sostanzialmente rischia poco nel recupero, il tecnico toscano si scatena e si lascia andare nell’extra-time.

Ad Allegri proprio non è piaciuto l’atteggiamento dei suoi giocatori nel finale, forse ritenuto troppo superficiale. Già negli ultimi minuti il mister toscano si stava agitando, camminava nervosamente, poi proprio al 94′ si è letteralmente scatenato. E allora è partito lo show, fatto di gesti e urla frenetiche, quasi prendendo uno a uno i calciatori per riportarli nelle posizioni giuste. In particolare, voleva che attaccanti e centrocampisti rientrassero subito e non si spingessero tutti così in proiezione offensiva. L’imperativo era difendere il risultato e la sua squadra, dalla trequarti in su, non l’ha rispettato. Così Allegri è ‘esploso’, con il Quarto Uomo che cercava di trattenerlo in qualche modo. Per certi versi normale amministrazione, ma la sensazione oggi è che si sia arrivati a tanto così dal lancio della giacca.