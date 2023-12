Emergenza Inter e nuovo capitano contro il Lecce: le scelte di Inzaghi

L’Inter ospita il Lecce a San Siro nell’ultimo match casalingo del 2023: Inzaghi senza Lautaro Martinez e Dimarco, le probabili formazioni

Un’Inter arrabbiata dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia ospita il Lecce al Meazza per il match della diciassettesima giornata di campionato.

Simone Inzaghi vuole continuare la cavalcata in testa al campionato e tenere a debita distanza la rivale Juventus in classifica, però dovrà farlo senza capitan Lautaro Martinez e Dimarco. Il canterano si è aggiunto all’assenza dell’attaccante argentino e probabilmente rientreranno direttamente nel primo match del 2024 con il Verona, saltando quindi anche la trasferta di Genova. Tornano tra i convocati Sanchez e de Vrij, ma le scelte sono obbligate in attacco con Arnautovic (deludente anche col Bologna) al fianco di Thuram. A sinistra ci sarà ancora Carlos Augusto, mentre nel terzetto dietro si va verso la conferma di Bisseck con Pavard inizialmente in panchina. Senza Lautaro, sarà Barella a guidare l’Inter con la fascia da capitano al braccio. Sponda Lecce, D’Aversa darà ancora fiducia a Piccoli in attacco con Krstovic fuori dallo scacchiere titolare. Strefezza e Banda favoriti per completare il tridente offensive del salentini.

Inter-Lecce, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Inter-Lecce, match della 17° giornata del campionato di Serie A in programma oggi alle 18, sarà arbitrata da Mercenaro della sezione di Genova (Maggioni al VAR).

La sfida del Meazza verrà trasmessa in esclusiva e in diretta per gli abbonati alla piattaforma DAZN. L’Inter nell’ultimo turno di campionato ha espugnato il campo della Lazio, mentre il Lecce ha superato di misura il Frosinone. Al prossimo turno i nerazzurri saranno impegnato in casa del Genoa, i salentini sempre in trasferta contro l’Atalanta.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic. A disposizione: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Stabile, Pavard, Agoume, Asllani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Sanchez, Sarr. Allenatore: Inzaghi

Indisponibili: Cuadrado, Dumfries, Dimarco, Lautaro Martinez

Squalificati: –

Diffidati: –

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani, Oudin; Strefezza, Piccoli, Banda. A disposizione: Brancolini, Samoojia, Venuti, Dorgu, Smajlovic, Touba, Rafia, Gonzalez, Berisha, Faticanti, Kaba, Sansone, Krstovic. Allenatore: D’Aversa

Indisponibili: Almqvist, Dermaku

Squalificati: –

Diffidati: Dorgu, Pongracic, Rafia